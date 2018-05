Alianza Lima: Juan Reynoso ‘asoma la cabeza’ como posible reemplazo de Pablo Bengoechea

Cuando algo no anda bien, nada mejor que un ‘lavado de cabeza’. Ante los malos resultados locales e internacionales, en Alianza Lima la posibilidad de cambiar de entrenador va tomando fuerza y el candidato principal está en tierras mexicanas.



Se trata de Juan Reynoso -actual asistente en el Puebla- quien podría tomar la posta de Pablo Bengoechea y comandar a los grones si es que el cuadro blanquiazul no le gana a Sport Boys y posteriormente a Sporting Cristal . Sin embargo, la posible llegada del ‘Cabezón’ no tendría todo el consenso del actual plantel victoriano.

Por otro lado, y alejado de los rumores, Bengoechea ya tiene casi listo el once que jugará el domingo ante el cuadro rosado: ingresan desde el vamos Alejandro Hohberg , Kevin Quevedo y el lateral José Guidino. Ayer el equipo blanquiazul volvió a entrenar en el Club Cultural de Chorrillos y hoy pegarán la vuelta a Matute.

DATAZOS

*  Juan Reynoso podría llegar a Matute con dos refuerzos: un delantero y un lateral.

* Hoy se definirá si el portero Leao Butrón vuelve al arco blanquiazul.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.