Los incentivos no son nuevos en el fútbol, de hecho, muchos jugadores han hablado abiertamente sobre ello, siempre y cuando el dinero sea para ir hacia adelante y sacar un buen resultado. En ese sentido, Jesús Chávez, futbolistas de Sport Boys, señaló que están esperando su ‘maletita’ por parte de Alianza Lima para ganarle a Sporting Cristal.

Y es que Alianza Lima necesita ganar sus partidos y esperar que Sporting Cristal tenga un tropiezo. Los rimenses jugarán este sábado ante Sport Boys, por lo que no se descarga que algún tipo de incentivo vaya desde La Victoria hasta el Callao.

“ Estamos esperando nuestra Navidad, en Sport Boys aceptamos los incentivos para ganar, bienvenido sea. Y es que en los 20 años que vengo jugando al fútbol se dieron este tipo de cosas, acá los equipos que están arriba siempre te llaman para que le ganes al segundo o viceversa. En estas tres últimas fechas jugamos ante Cristal, Melgar y Sport Huancayo, así es que esperamos el llamado...”, dijo Chávez en Radio Ovación.

“Cristal es un equipo que siempre pelea los títulos últimamente, tiene un gran plantel, uno de los mejores del medio, viene jugando bien y tienen a un gran técnico que, por años, es el mejor. Será un lindo partido y uno solo se motiva para jugar, ya que todos los ojos estarán puestos allí”, añadió.

Sobre la situación dirigencial del club rosado, el popular ‘Chucho’ manifestó que espera que no se le

“ Esperemos que no nos quiten más puntos, pues el equipo se rompe el lomo en la cancha para sacar puntos de visita y no es justo . Hay que estar fuertes de la cabeza, estamos muy unidos, pues en otro momento ya nos hubiésemos desmoronados. Hubo un coach que nos ayudó, pero el total respaldo para el grupo. Y estoy convencido que si no nos hubiesen quitado puntos, pensaríamos en un torneo internacional”, sentenció.

