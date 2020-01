Por Carlos Bernuy

@BernuyCarlos

Los ‘millonarios’ transforman las noches como quieren, el pueblo no lo hace. Se limita, lo limitan. Alianza Lima tuvo el encuentro con su gente hace unas horas y fueron momentos de luces, fuegos artificiales, colores, bailes y un juego que seguramente debe haber prendido aquella alarma que zarandea el corazón. Perdió 2-1 ante Millonarios y cualquier cábala debe irse directo al tacho.

¿Por qué cábala?

Porque algunos se lanzaron a pronosticar que como Alianza Lima perdió en sus últimas tres presentaciones a inicios de año (2017, 2018 y 2019) pero en cada una de esas temporadas disputó la final del torneo nacional, en esta se repetirá. Lo cierto es que hubo cosas que se transforman en un llamado de atención porque si bien la liga peruana aguanta muchas situaciones, la Copa Libertadores no.

Vamos al campo. El novedoso 3-4-3 que presentó el técnico Pablo Bengoechea arriesgó mucho para recibir tan poco y dejó claro que el ‘profesor’ no parece confiar en sus laterales para pasar a defensa de cuatro. Pero allí empiezan los problemas justamente, porque los extremos Oslimg Mora (derecha) y Alexi Gómez (izquierda) tenían que reforzar a los zagueros en la marca, pero no lo hicieron como en la jugada del segundo gol donde, por el lado de Mora, se gestó a pura habilidad y toque el tanto de José Ortíz.

Dicho en nombres propios: Aldair Salazar sigue mostrando nervios y mala ubicación. Está muy lejos de ser el central interesante que fue en Deportivo Municipal. Carlos Beltrán mantiene la lentitud y el venezolano Rubert Quijada tuvo cosas interesantes y habrá que seguirlo. Con la duda latente de cómo estará Alberto Rodríguez cada partido y las increíbles renovaciones de Anthony Rosell y Francisco Duclós (este último pifeado en la presentación) la ‘muralla grone’ tiene grietas.

Metros más adelante, la actuación de Jean Deza no tiene nada que sorprender porque es un futbolista con cierta técnica, el problema suyo son sus malas decisiones en ratos libres. Lo mismo para Gómez. Un punto que debió mejorar Alianza Limafue la delantera, Federico Rodríguez dejó en claro que no aparece en los partidos de exigencia (no le hizo goles a la 'U', Cristal y en la final contra Binacional falló lo increíble) y Adrián Balboa es más sacrificio que goles y eso no alcanza.

Alianza Lima versión 2020 merece una pregunta ¿es más de lo mismo?. La respuesta ha empezado a tener forma.

