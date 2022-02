GIRO DE TUERCA. Los hinchas de Alianza Lima aún recuerdan el campeonato que ganaron hace tres meses, pero ven ahora con preocupación al equipo dar pasos hacia atrás tras la derrota ante Alianza Atlético en la calurosa Sullana. Carlos Bustos expresó su disconformidad por la manera cómo se encaró el duelo, es innegable el complicado momento que, incluso, influiría en el fichaje de Paolo Guerrero.

Pero ¿Cómo pasó Alianza Lima de ser un equipo sólido a este con varias falencias? En Trome.pe vamos a analizar las razones por las cuales la escuadra de Carlos Bustos empieza a rezagarse en la tabla y lo peligroso que es esto a solo un mes de arrancar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Alianza Lima y una defensa sin velocidad

Christian Ramos fue uno de los fichajes que llegó a Matute, pero ya no es el mismo de antes. La ‘Sombra’ es un jugador lento y sumado a Pablo Míguez son dos elementos con ubicación, pero con reacciones tardías. El regreso de Jefferson Portales se hace necesario para darle más frescura a una zaga, donde Yordi Vílchez es el único que levantó su nivel.

Christian Ramos quedó mal parado en varias jugadas y fue reemplazado Foto: Liga 1.

Los fichajes de Alianza Lima que aún no se justifican

Sacando el fichaje de Christian Ramos, Alianza Lima decidió apostar mucho del mediocampo hacia adelante y por ahora casi no han funcionado sus refuerzos. Darlin Leiton no es más que un jugador de las canteras aliancistas y es muy nervioso para ser extremo, Pablo Lavandeira es más ganas que juego y Aldair Fuentes suele ser desordenado. El único que mejora al equipo es Cristian Benavente, pero aún debe coger más ritmo.

El resumen de Alianza Atlético vs. Alianza Lima por la Liga 1. (Video: GOLPERU)

Alianza Lima y los laterales que olvidó

En el 2021, en un torneo que se jugó en la capital, ya se dejaba ver que Alianza Lima tenía un grave problema en los costados que el sistema 3-5-2 disimulaba, el de los laterales. Oslimg Mora no es marcador derecho, es volante o hasta extremo y Ricardo Lagos, que sí puede fungir de marcador, bajó su rendimiento. Los íntimos deberían evitar jugar con 4 al fondo, porque no tienen jugadores que sean verdaderos laterales, elementos que debieron fichar como prioridad y no lo hicieron.

Oslimg Mora se acomoda más a jugar de volante o extremo, pero como marcador derecho tiene muchas falencias

Las renovaciones que no se entiendieron en Alianza Lima

Un plantel que sale campeón no está obligado a renovar a todo el equipo y Alianza Lima se equivocó con algunos elementos. Wilmer Aguirre se va por los 39 años, en tanto Arley Rodríguez es sacrificio sin gol. A los dos se les extendió el vínculo más por presión del hincha que por decisión del club. Otra continuidad que no se entiende es la de Aldair Rodríguez, quizás juntando los tres salarios se pudieron haber traído al menos dos mejores elementos.

Arley Rodríguez fue muy pedido por los hinchas y el club le renovó, pese a que es un jugador que no aporta mucho (Foto: Liga 1)

Alianza Lima y la descentralización de la Liga1

Volver a acostumbrarse a la altura, al calor, a las canchas en mal estado es un tema que compete a todos, pero Alianza Lima sufrirá por el juego que suele hacer. Si ya Melgar, Sport Huancayo o César Vallejo complicaban en Lima, tenerlos que visitar es un doble esfuerzo. Para ello, y sumando en el caso íntimo la Copa Libertadores, se requiere un plantel amplio, pero también equilibrado. El cuadro blanquiazul solo parece tener lo primero.

Ahora, a los íntimos se le viene Sporting Cristal el domingo en Matute. Por como arrancaron los dos equipos, el duelo podría ser de descarte mirando la lucha por la primera parte del torneo.