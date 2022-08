Leao Butrón dijo el nombre del jugador más malo que vio en Alianza

El exportero de Alianza Lima, Leao Butrón, señaló a un exdelantero como el peor jugador que vio en su carrera. Esta revelación la hizo en entrevista con el programa de Youtube ‘Tiempo Muerto’.

Para el exarquero, el colombiano Cristian Zúñiga fue el peor jugador con el que compartió vestuario. No obstante, para Butrón, el mal desempeño del atacante respondió a un severo caso de ‘pánico escénico’.

“Era mi amigo y todo, pero, ¿Sabes qué es lo que creo? que no era malo como le fue acá, el miedo escénico le ganó. Fue Zúñiga, ¿puede ser?” , sostuvo Butrón.

Leao recordó que Zúñiga ya había dado muestras de nerviosismo desde el partido de presentación de Alianza Lima. Como se recuerda, el delantero incluso bailó para la hinchada blanquiazul aquella noche en ‘Matute’.

“ ¿Sabes lo que me dijo en la presentación? “Parce, estoy nervioso.” Yo decía “¿pero cómo? es un amistoso. Es la presentación no pasa nada. Cristian, tranquilo”. Yo lo vi en entrenamientos y lo veía potente, yo decía “este nos va a salvar el año”, pero cuando lo vi en la cancha se tropezó. Ya cuando le volvió a pasar veía que le ganaba el miedo y le ganó el miedo. Fue al psicólogo, pero no sé qué pasó”, sostuvo.

“Yo lo veía en los entrenamientos y decía “este zambo la va a romper con ese físico”, pero en los partidos le costó. Siento que se pudo hacer mejores contrataciones ese año”, agregó.

Zúñiga llegó a Alianza Lima a inicios del año 2020 con la chapa de goleador en Panamá. Su actuación fue muy floja con camiseta blanquiazul y se terminó yendo antes de finalizar la temporada.

