Alza la voz en Matute. El excapitán de Alianza Lima, Leao Butrón, reconoció tener una importante amistad con el actual entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, y criticó a la hinchada del cuadro victoriano por la actitud que todavía mantiene con el ‘Cabezón’ tras su salida del club ara firmar con el ‘Compadre’ hace más de dos décadas.

“ Lo que hacen algunos hinchas de Alianza en contra de Juan no lo entiendo, yo soy de los que considera que, si va a dejar algo positivo para el fútbol y para mi club, porque como entrenador de la selección va a dejar algo positivo para cualquier equipo nacional, tiene que estar encima de mi ego ”, sostuvo el golero para “La Hora de Lalo” en Radio Ovación.

Impedir su visita para ver los partidos del equipo blanquiazul en Matute es un tema intransigente de parte de la hinchada y más por un tema que no tiene correlación con los intereses actuales de la institución. “ No entiendo por qué Juan Reynoso no puede ir a Matute. No sé el tema exacto, pero me parecería absurdo que sea por un tema que pasó hace 30 años y más aún porque yo soy amigo de Juan ”, reveló el excapitán de Alianza Lima.

Jugador y capitán de Alianza Lima se retiró después del 'descenso' del 2020 (Foto: @leaobutrón)

Leao Butrón sobre Juan Reynoso: Se como fue la historia”

El también comentarista deportivo señaló conocer todos los pormenores de esa operación y reconoció que no hay motivo para que el hincha victoriano tenga resentimiento con el DT de la ‘Blanquirroija’. “ Sé cómo ha sido la historia y también al 90 por ciento de personas con las que he conversado sobre esto, sé que no le han contado bien la historia. Son 30 años, hay que mirar para adelante ”, explicó.

Hernán Barcos llega a un acuerdo con Alianza Lima

El jugador más importante de Alianza Lima en los dos últimos años, Hernán Barcos, y ganador del anillo de la Liga1 como mejor jugador del 2022, calmó la ansiedad de los hinchas y adelantó que su renovación con el cuadro blanquiazul se encontraría a solo una firma de la oficialización.

“ Todavía no he firmado. No ha sido oficial, pero ya estamos en negociación, en el final de la negociación y si Dios quiere, el 2023 estamos todos juntos de nuevo ”. comentó ‘El Pirata’ en una entrevista para GOLPERÚ.

La posibilidad de retirarse entre el cariño de la victoria es algo que analiza el rioplatense. “ Si Dios quiere voy a retirarme acá, espero que no retirarme tan pronto, si se da espero que sea aquí porque es un club que me dio mucho en un momento difícil de mi carrera , mi idea era siempre retirarme en la Liga de Quito, pero las cosas no se dieron como uno pensaban y ahora podría decir que me iría muy feliz si me toca retirarme con Alianza Lima y rindiendo como lo hice en el primer día”, señaló.