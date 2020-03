Alianza Lima: La salida del club del técnico Pablo Bengoechea sigue generando repercusiones. Esta vez, Leao Butrón se refirió al tema con una peculiar reflexión.

“No quiero perjudicar más a Alianza Lima, no siento que tenga hoy la capacidad para convencerlos. Mi discurso ya no se escucha aquí y creo que lo más sano para todos y para institución es que tenga un técnico fuerte y que se sienta contento de estar acá. A mi me gusta trabajar en fútbol y no voy a estar en un lugar donde no me sienta bien, sería el colmo no estar feliz en este cargo”, argumentó Pablo Bengoechea sobre el motivo de su renuncia a Alianza Lima el pasado lunes.

No obstante, Leao Butrón fue consultado al respecto y dejó sin piso al DT Bengoechea con esta declaración: “También nos dijo lo mismo a nosotros (los jugadores) pero no sabemos que respuesta quería de cada uno de los muchachos. No sé que piensan mis compañeros. La vez que me puso de titular traté de hacer las cosas bien”, dijo el arquero Blanquiazul.

“Siempre es lamentable que se vaya un entrenador. Es un cuerpo técnico que se conoce de años y eso duele más. Cuando hay una buena relación, no tiene por qué desgastarse, pero no sé qué sentirá Bengoechea”, agregó Leao Butrón.

Leao Butrón fue consultado sobre las declaraciones de Pablo Bengoechea tras la derrota de Alianza Lima ante Racing Club por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La última conferencia de Pablo Bengoechea:

Pablo Bengoechea reconoce los motivos de su salida de Alianza Lima en conferencia de prensa