Alianza Lima: Leao Butrón negó haber entrado lesionado al partido contra Boca Juniors [VIDEO y FOTOS]

Preocupación en La Victoria. Leao Butrón, a sus 40 años una de las piedras angulares de Alianza Lima, estará un mes fuera de las canchas debido a un desgarro que sufrió durante los primeros minutos del partido con Boca Juniors y que lo pondría en duda para el duelo ante Palmeiras el 3 de abril.



“ Leao Butrón sintió una molestia en una jugada en la cara anterior del muslo derecho, y tras los exámenes médicos presenta un desgarro cuya magnitud solo se sabría luego de ver la resonancia magnética”, afirmó el doctor Hugo Blácido.



El portero negó la preexistencia de una lesión. “Quiero desmentir cualquier tipo de especulación de que yo haya entrado lesionado a jugar. Fue un desgarro que a cualquiera le puede pasar. Esta vez me tocó a mí y pensé que podía seguir, pero tuve que salir para no poner en riesgo al equipo. Lo importante es que Alianza Lima logre sus objetivos, más allá de que no me toque jugar”, señaló Leao Butrón.

Alianza Lima: Leao Butrón se lesionó, se negó a salir pero no pudo más y fue sustituido en duelo con Boca