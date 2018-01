Los años pasan. El tiempo no perdona. Y Leao Butrón lo sabe bien. La figura de Alianza Lima es consciente de que a sus 40 años los guantes ya están muy desgastados. “Estoy preparado para el retiro. Cada año que empieza creo que puede ser el último y así lo estoy pensando en el 2018. En mi cabeza, eso ya está asimilado”, comentó el golero.



Pero antes que la nostalgia se expanda por Matute, pone freno para no confundir a sus hinchas. “¿Quién me va a decir si es o no el año del retiro...? El rendimiento, mi trabajo”, aclaró.



Querido por la hinchada, desarrolló el concepto de jugador admirado. “Con la lengua nadie es ídolo. Nadie gana los partidos hablando, hay que demostrarlo en cada compromiso. Yo voy a pasar y vendrán otros jugadores”, subrayó.



Finalmente, se expresó como uno más del ‘Comando Svr’. “Soy hincha de este equipo y eso que he crecido en un hogar donde todos son de la ‘U’”, concluyó.

Especial | Conoce más de cerca a Leao Butrón

DATAZOS

* El 27 de enero será la ‘Noche blanquiazul’ ante Audax Italiano de Chile.

* Las entradas populares cuestan 30 soles, Oriente 70 y Occidente 110.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.