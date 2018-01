Alianza Lima: Leao Butrón sueña con ser alcalde de Surco cuando cuelgue los guantes

En este arco no van a pasar delincuentes, desordenados, corruptos o malcriados. Los vecinos de Surco estarían cerca de contar con un alcalde con buena mano: Leao Butrón. El golero de Alianza Lima reveló que la política está en sus planes.



“Me interesa bastante el tema. Primero me encantaría ser alcalde de mi distrito, Surco, donde integré una plancha del PPC en 2010”, señaló Butrón a la web ‘Alianza Lima Noticias’, donde, fiel a su estilo, puso el ‘dedo en la llaga’.



“Me da pena que no seamos ordenados en todo ámbito como en infraestructura, tránsito y demás. Los jardineros tiran lo que cortan a los parques, se saca la basura a cualquier hora. Eso no nos lleva a nada, solo al atraso. Soy de los que apuestan por un cambio, hay que chocar, ser duro y claro, prepararse para ello. No basta ser conocido”, dijo el portero, que este año cumplirá 41 y podría colgar los guantes. El plantel entrenó ayer en el club Las Garzas, en Chorrillos, con la presencia del quinto y último fichaje: el zaguero Gianmarco Gambetta (26 años), quien arregló hasta fin de año.

* Alianza jugará hoy un amistoso a puertas cerradas con Municipal.

* Mañana será la presentación de la nueva camiseta blanquiazul en la explanada de occidente en Matute.

