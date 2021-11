EL FINAL DEL CAMINO. Alianza Lima se hizo con el título de la Liga1 tras vencer 1-0 en el global a Sporting Cristal en una llave de ‘playoff’ apretada, con algunas polémicas y muchas emociones. Los aliancistas, quienes habían armado un equipo para quizás otra categoría, terminaron llevándose los elogios de todos, incluido el seleccionador Ricardo Gareca. Pero esta culminación feliz no se dio en un mes o dos, tuvo un trabajo y muchos aciertos.

En Trome.pe vamos a centrarnos en las cinco razones que fundamentaron el título aliancista y que lo hicieron sacar ventaja ante rivales como el mismo Cristal, Universitario o César Vallejo. Los aliancistas siempre recordarán que un 28 de noviembre llegaron a lo más alto y que ahora, para principalmente la Copa Libertadores, hay que retocar el plantel.

LA SOLIDEZ DEFENSIVA

En un esquema 3-5-2 juegas casi al límite, pero Alianza Lima transformó esto en una virtud. Cada zaguero era respaldado por el marcador, el volante de contención se metía en el centro y Pablo Míguez fue el líder absoluto de esa primera línea. Alianza tan solo recibió 17 tantos en todo el año, diez menos que el segundo equipo menos batido, Melgar. Nadie se complicó en defensa, y por el juego aéreo estuvieron casi impasables. En el torneo, la ‘U’ recibió 30 goles y Cristal 29.

Carlos Bustos implantó el 3-5-2 y manejó de forma brillante al plantel blanquiazul | Foto: Liga 1.

UN ENTRENADOR EXACTO

Cuando se nombró a Carlos Bustos como el estratega íntimo, no pocos desconfiaron y otros empezaron con las críticas. Pero Bustos hizo la simple: armó un equipo no por nombres sino por rendimiento, dio forma a un esquema con el que Alianza no jugaba desde hace muchos años y otorgó oportunidades a jóvenes no por necesidad, sino por cualidades. El argentino fue uno de los principales artífices del Alianza arrollador en la Fase2 y solvente en las finales.

Hernán Barcos fue clave dentro y fuera de la cancha para el campeón (Foto: Liga 1)

EL ‘PIRATA’ AL ABORDAJE

Hernán Barcos fue la figura del plantel aliancista durante el año, porque no solo marcó el gol del título, sino además sumó diez en total en el torneo. Muchos de esos tantos fueron vitales, como ante Cusco FC y Deportivo Municipal. Además, el ‘Pirata’ fue un líder positivo, siempre charló con los jóvenes y en las finales terminó jugando hasta de defensa. El argentino se ganó a la hinchada y continuará para 2022.

Jefferson Farfán celebra su tercer título con Alianza Lima, el equipo de sus amores. Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

LA VUELTA DE FARFÁN

Cuando se anunció el regreso de la ‘Foquita’ hubo quienes dijeron que estaba ‘roto’ o que venía a ‘pasear’. Nada más lejos de la realidad, porque marcó goles fundamentales otorgando victorias contra Binacional, Municipal y Vallejo. Fue una preocupación constante para las defensas rivales y aumentó la jerarquía del plantel. Tuvo solidaridad, compromiso y hasta puso en riesgo su salud por la lesión a la rodilla que lo aqueja.

EL ARCO Y LA VOLANTE

Josepmir Ballón fue uno de los que más sufrió la pésima campaña del 2020 y este año se cobró su revancha por todo lo alto. El mediocampista de marca fue un pilar en esa zona del campo con recuperación y pase y además respaldó a la defensa en todo momento. Por su parte, Ángelo Campos puso en cancha una madurez impresionante que, sumada a sus cualidades técnicas, lo convirtieron de lejos en el mejor golero del campeonato.

