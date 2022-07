CUARTEL LA PÓLVORA. Alianza Lima atraviesa un momento importante en este Clausura donde le ganó a Sport Boys la semana pasada, sin embargo en temas internos la cosa estaría lejos de tener felicidad. La pelea entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado fue explicada aquí y el equipo apunta ahora a medirse contra Carlos Mannucci este sábado sin Cristian Benavente, expulsado. Ahora, toca conocer cómo está la relación entre las partes más importantes de un equipo, el plantel y el comando técnico.

Carlos Bustos llegó a Alianza Lima previo a que el club lograra permanecer en primera división por la decisión del TAS. El entrenador, que antes había dirigido a Melgar, logró sacar campeón a los íntimos en 2021, aunque ya se rumoreaban algunas peleas y divisiones en el cuadro que le ganó la final a Sporting Cristal.

La situación hoy en día habría cambiado mucho. El entrenador no tiene buena relación en el plantel más que con los extranjeros. Allí, el nexo con ellos es el atacante Hernán Barcos. En ese grupo también está Jairo Concha, quien es titular inamovible para el DT y alterna buenos partidos como también duelos intrascendentes.

Alianza Lima terminó su participación en la Copa Libertadores 2022 con una durísima derrota. | Composición: Club Alianza Lima / Facebook

Uno de los puntos ‘rojos’ de la mala comunicación del estratega íntimo con sus dirigidos se habría dado hace un par de meses y teniendo al capitán como protagonista. Sí, fue uno de los que le plantó cara a Bustos fue Josepmir Ballón y lo hizo por salir en defensa de un compañero.

Sucedió cuando un asistente del entrenador trató mal a un juvenil y el capitán aliancista reclamó encarándose con Bustos. “Profe usted puede ser mi padre, no le voy a pegar” , habría dicho Ballón. Por lógica y siendo uno de los mejores en la oncena titular, el mediocampista no recibió ningún castigo.

Josepmir Ballón es el actual capitán de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Porqué el comando técnico no tuvo reacción ante este cruce? Sencillo, porque el entrenador no tendría razón futbolística para mandar a la banca a Ballón y además no tiene un reemplazante natural, porque Oswaldo Valenzuela no tiene la capacidad de recuperación del capitán.

Alianza Lima y un problema médico

Pero los problemas blanquiazules también vienen desde el consultorio. Para reemplazar a Hugo Blácido, Alianza recontrató a Alejandro Mesarina, quien ya había laborado en el club. El problema es que el galeno tendría mucho poder en la institución, más del que debe poseer.

Mesarina habría sido quien recomendó la salida del psicólogo del equipo porque, al parecer, este no le contó sobre las terapias individuales que lleva cada futbolista. El doctor tendría tanta o más influencia que el mismo gerente deportivo José Bellina.

Algunos jugadores de Alianza Lima han sufrido lesiones en lo que va de la temporada, pero se habrían atendido de manera particular.

Además, los jugadores no le tendrían mucha confianza e incluso ya existirían quejas del plantel por el desinterés que mostraría el profesional. Por ahora, al parecer los triunfos solo los disfrutan los hinchas.

MÁS INFORMACIÓN: