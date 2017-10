Alianza Lima: Luis Ramírez se disculpó por empate ante Cantolao [VIDEO]

Se golpeó el pecho y lavó sus pecados, aunque sea un ‘Cachito’. El doloroso empate 1-1 de Alianza Lima ante Cantolao tuvo como impensado villano a Luis Ramírez, quien cometió un doloroso penal contra Leonel Valencia y que significó el gol chalaco.



Una vez que acabó el encuentro, el volante reunió a sus compañeros de Alianza Lima en el camarín y expresó las disculpas del caso por el error que les costó el triunfo.



Trascendió que se hizo responsable del resultado, pero se comprometió a retomar su buen juego, que lo erigió como figura en las últimas jornadas. ‘Cachito’ también habría recibido la recomendación del técnico Pablo Bengoechea de no dejarse llevar por el juego fuerte de los rivales y de esa manera, no caiga en la provocación.



LEYES QUE ACATAR

Pasaron cinco partidos para que el atacante uruguayo Gabriel Leyes anote su primer gol con Alianza Lima. El estreno con las redes no tuvo sonrisas. “Son sentimientos encontrados, me hubiese gustado que mi gol signifique los tres puntos. Tengo molestia y tristeza, el equipo mereció más”, comentó el ‘charrúa’.

Alianza Lima 1-1 Cantolao: resumen y goles