Luis Ramírez sobre su salida de Alianza Lima: “No quedé conforme con la forma que me tocó salir”

La salida de Luis Ramírez de Alianza Lima fue uno de los movimientos que más sorpresa causó en los hinchas en el actual mercado de fichajes del fútbol peruano. A ‘Cachito’ no le renovaron contrato, evaluó propuestas y decidió estampar su firma por Sport Boys.

Si bien el presente de Luis Ramírez es el conjunto chalaco, el fin de su relación con Alianza Lima -club por el que jugó los últimos cuatro años- era un tema pendiente y fue abordado en entrevista que el futbolista brindó a SportsCenter Peru de ESPN.

“No estoy resentido con mi salida de Alianza Lima. No quedé conforme con la forma que me tocó salir, pero es parte del fútbol. Cuando pasan cosas buenas o malas siempre terminamos diciendo las misma frase: esto es fútbol", indicó Luis Ramírez.

“En lo personal, no me sorprendió tanto porque me puse en ambos escenarios. Lo tomé como vino y la vida continúa. Dios quiera que haya 'Cachito’ para rato”, agregó sobre el tema.

Ya en referencia a su nuevo equipo, el mediocampista indicó que el aprecio que le tiene a la gente del Callao influyó en su postura de empezar el reto en Sport Boys. “Le tengo un cariño especial a la gente del Callao. Eso hizo que me incline a tomar la decisión”, dijo.

“Hay una buena mixtura de jóvenes y gente de experiencia. Creo que hay un par de jugadores (más) para completar el plantel. Este es un nuevo Boys y tenemos la oportunidad de hacer un buen campeonato”, añadió.

Sport Boys, por estos días, realiza la pretemporada en tierras argentinas, donde tiene programados tres partidos amistosos: el sábado 11 de enero ante Newell’s Old Boys, el lunes 13 frente a Rosario Central y el miércoles 15 contra Central Córdoba.

