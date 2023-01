HINCHA HASTA LOS HUESOS. Una joven reveló que le puso el nombre de Alianza Lima ; pero al revés a su segunda hija, Amil Aznaila; sorprendiendo a más de uno de sus seguidores en TikTok.

La usuaria Nicole Pérez Huamán, compartió una imagen de su pequeña hija en una fiesta de cumpleaños y la pregunta: “¿Por qué le pusiste a tu hija Amil Aznaila?”

De pronto aparece un escudo de Alianza Lima y en la descripción; Amil Aznaila, el nombre del club intimo al revés.

TROME | Joven hincha le pone de nombre a su hija Alianza Lima al revés (TikTok)

El video de Amil Aznaila superó las 600 mil reproducciones, los 18 mil me gusta y más de 17 mil comentarios, en esta popular red social. La mayoría de ellos cuestionando el porque de su decisión.

LOS COMENTARIOS SOBRE AMIL AZNAILA

El inusual nombre de la pequeña generó una serie de comentarios en TikTok, uno de los más comunes fue: “Que mi esposo no vea este video’, mientras que otros afirmaron que el nombre estaba ‘bonito’, aunque reconocieron que no eran hinchas de Alianza Lima.

“Menos mal al papá de mi hija no se le ocurrió porque si no le hubiera puesto Universitario. Jajaja”, “A mí me pusieron Alizon con Z por Alianza. Jajajaja” y “El mío se llama adnuges ed opiuqe”, “Ala que buena. Eso sí es original. Bien ahí”, fueron algunos de los comentarios en esta cuenta de TikTok.





