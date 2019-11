Alianza Lima: Marcelo Gallardo respondió por supuesta 'maldición' al entrenar en estadio de Matute [VIDEO]

Marcelo Gallardo , técnico de River Plate, se refirió a una supuesta 'maldición' por entrenar en el Estadio de Alianza Lima. Todo esto a un par de semanas de la final de Copa Libertadores frente a Flamengo en el Monumental de Ate en partido único.



Como se sabe, River Plate trabajará en el Alejandro Villanueva de Matute, donde Alianza Lima hace de local. Mientras que Flamengo hará lo suyo en la Videna de San Luis.



"¿Por qué no cree en la supuesta 'mufa' del estadio de Alianza Lima, en el que River se entrenará en Lima?", le preguntaron a Marcelo Gallardo en conferencia de prensa del cuadro 'Millonario', según recoge el diario "La Nación".

"Conmebol nos otorga los lugares de entrenamiento y el hotel. Pero yo no creo en nada de eso. Solo creo en el trabajo, esa es mi filosofía. Todo lo demás no juega", respondió el 'Muñeco'.



Por otro lado, Marcelo Gallardo habló del cambio de sede. "No se pudo por causas de fuerza mayor y era razonable revisar las cuestiones para jugar un partido de estas características. Nosotros vamos a prepararnos para jugar en Lima, pero lamento al hincha que hizo mucho esfuerzo en estas semanas para estar".