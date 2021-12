SOMBRAS Y REALIDADES. Alianza Lima tiene por delante la lucha por el bicampeonato y una buena participación en Copa Libertadores, donde según Diego Gonzales Posada, presidente del Fondo Blanquiazul, intentarán hacer una buena campaña. Para ello, en Matute saben que los refuerzos son fundamentales y tras el arribo del defensor Christian Ramos ya se preparan otros anuncios, en tanto que la gerencia deportiva le da los últimos toques al plantel 2022.

El fichaje de Christian Ramos se antojaba necesario en Alianza que si bien fue la valla menos vencida de la Liga1, también sufrió bajas con la salida del central uruguayo Jonathan Lacerda de discreto paso por el equipo. Ahora, con Pablo Míguez, Joao Montoya y Jefferson Portales, el entrenador Carlos Bustos debe definir si mantiene su esquema de tres centrales o pasa a línea de cuatro.

Para la volante en las próximas horas se anunciará la llegada de Pablo Lavandeira, un mediocampista mixto que permitirá dosificar los partido que juega Jairo Concha, de gran año en Matute. Lavandeira jugó en la ‘U’ e incluso le hizo un gol a Alianza en un clásico en Matute. También para esa zona del campo se fichó al joven Piero Vivanco (21 años) quien jugó muy poco para San Martín. También pasó por Huachipato de Chile.

Por su parte, Franco Zanelatto es un extremo que, en caso de no prosperar la nacionalización de Pablo Míguez, podría irse cedido. Quien no llegará es el central ecuatoriano Gabriel Achilier y ya se le informó que no entra en los planes pese a tener contrato. Otros jugadores como el volante José Manzaneda y el portero Steven Rivadeneyra también dijeron adiós al club.

Pablo Lavandeira, Franco Zanelatto y Piero Vivanco con el escudo de Alianza Lima. (Foto: Twitter)

Ahora bien, según fuentes, Alianza habría descartado fichar otro centro delantero y mantener como únicas alternativas a Hernán Barcos y Marco Aldair Rodríguez. Además, no se descarta que Jefferson Farfán también pueda ocupar esa posición. El que va a quedar al margen es el colombiano Arley Rodríguez, por quien lo hinchas pedían que se quede.

Paolo Hurtado no descartó un regreso a Alianza Lima. Foto: Alianza Lima.

La búsqueda del portero continúa y casi con seguridad este será peruano debido al limitado cupo de extranjeros que tiene el equipo y donde ya están Barcos, Edgar Benítez y, por ahora, Míguez, Lavandeira y Zanelatto. La oferta a Cantolao por el central Arón Sánchez parece que no satisface al cuadro ‘Delfín’.

En tanto, lo de Paolo Hurtado pasaría porque el mismo jugador finiquite su salida de Unión Española, ya que los íntimos no pagarán ninguna cláusula de salida.

