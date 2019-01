Alianza Lima: Miguel Ángel Russo fue presentado y mostró optimismo de cara a Copa Libertadores |VIDEO 

Miguel Ángel Russo fue presentado como nuevo entrenador de Alianza Lima y reconoció que una de sus prioridades será recuperar el juego atildado que compartió en su momento con Carlos Bilardo y aclaró que se muestra optimista con sus chances en la Copa Libertadores.



Los hinchas de Alianza Lima estaban preocupados por el difícil grupo que le tocó a los íntimos en el torneo en este 2019. "Soy optimista al ciento por ciento. Estamos en una zona difícil en la Copa Libertadores, pero siempre voy para adelante. Hay que jugarla de igual a igual con todos, pero el nivel es muy difícil y no prometo nada", dijo Miguel Ángel Russo quien enfrentará a clubes como River Plate, Internacional de Porto Alegre y, probablemente, Sao Paulo.



El juego atildado de los victorianos es algo que el DT espera recuperar. " Alianza Lima tiene una historia y ojalá podamos a todos lo que buscamos. Hay que buscar la idea para luego desarrollarla. Abrazo siempre la historia con Carlos Bilardo (en Estudiantes de la Plata). Siempre la recuerdo. Me gusta que mis equipos jueguen bien. A veces se puede, otras no", dijo Miguel Ángel Russo en tono romántico.



Miguel Ángel Russo Copa Libertadores

Asimismo, Miguel Ángel Russo reconoció su proximidad Ricardo Gareca. "El Fútbol Peruano va creciendo. Tiene un técnico que fue compañero mío en la selección y lo admiro mucho. El concepto que tuve siempre fue bueno y espero que le siga yendo bien a nivel de selección porque eso va hacer crecer a todos", agregó el nuevo DT de Alianza Lima.







Miguel Ángel Russo presentación

"En todos los lugares que dirigí estuve muy cerca de las divisiones menores y Alianza Lima no será la excepción", dijo.



"A la gente, lo único que le prometo es trabajo. La base de todo es la planificación. Yo estoy ilusionado y ojalá vayamos de la mano para que las cosas se den como nosotros pensamos", agregó.