Estos son días felices para Alianza Lima que sumó su segunda victoria seguida en la Liga 1 y fue nada menos que en el clásico ante Universitario. Un encuentro que tuvo de todo, desde una pedida de mano en la tribuna, hasta celebraciones visitantes que llevaron a la ‘U’ a hacer denuncias por provocaciones. Pero, si bien Alianza Lima tuvo una gran felicidad, lo más duro se le vendrá a partir del 4 de abril cuando arranque la fase de grupos de la Copa Libertadores, un torneo distinto.

Hay que recordar que los blanquiazules llevan 29 encuentros sin poder lograr una victoria en el certamen continental. Su último triunfo se remonta al 13 de marzo de 2012, cuando le ganaron a Nacional de Uruguay por 1-0 en Lima. Para esta campaña, desde Matute realizaron varios refuerzos y renovaron contratos importantes.

Sin embargo, se sabe que la Copa Libertadores es un torneo totalmente distinto. En Trome.pe vamos a analizar cuáles son los puntos que debe mejorar Alianza de cara a una buena participación. Jugadores, posiciones, actitudes y demás merecen elevar la calidad o habrá otro ‘desastre’.

Alianza Lima y la urgencia de un volante de contención

Uno de los mayores papelones, si no el más grande en la Copa, fue la derrota 8-1 a manos de River Plate en 2022. ¿Saben cuántos volantes de marca puso el club en ese partido en Argentina? Uno solo, Josepmir Ballón. El único que sigue teniendo en el plantel. El único de nivel. Un gravísimo error, porque para la Copa, incluso en casa, se necesitan dos elementos de quite.

Josepmir Ballón es el capitán y referente de Alianza Lima, pero no es suficiente para la volante de marca (Foto: Alianza Lima)

Alianza juega la Liga 1 con Jairo Concha en la misma línea que Ballón, pero el ex San Martín es un elemento mucho más ofensivo que de recuperación. En Matute todos quieren que llegue Christian Cueva, pero la lógica dice que si no tienes la pelota no puedes marcar goles . Para contar con el balón se necesita quien lo quite y con Ballón no alcanza.

Alianza Lima y la abandonada zona del lateral izquierdo

Ricardo Lagos fichó por los íntimos el 30 de enero del 2021. Llegó para ser el lateral por izquierda más inamovible de los últimos años, porque esa temporada jugó 27 encuentros a nivel local, en 2022 estuvo en 33 partidos y este 2023 nadie lo ha sacado del puesto. Lagos tiene un nivel regular para la Liga 1, pero lo que no tiene es competencia y eso es inadmisible en un club ‘grande’.

Ricardo Lagos no tiene suplente en el lateral izquierdo de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima)

Las proyecciones del ex jugador de Mannucci son interesantes, pero en la marca deja mucho que desear y se notó en el clásico cuando le ganaron la espalda muchas veces. En la Copa Libertadores los costados son fundamentales en un encuentro. En caso que Lagos se lesionara, Alianza solo podría recurrir a colocar a Yordi Vílchez (central) en esa zona o hacer jugar a un juvenil.

Alianza Lima y las dudas que dejó el arquero

Con Ángelo Campos descendiendo el nivel y con hechos extradeportivos, es Franco Saravia quien se cuadra bajo los tres postes blanquiazules. En el clásico, un partido caliente, se ‘comió' el gol de Luis Urruti y le costó en varias ocasiones descolgar un centro, quizás por nervios. Si a Campos, un golero con más experiencia, le hicieron ocho goles en un duelo, Saravia deberá mejorar y mucho de cara al futuro.

Franco Saravia tomó el titularato ante el presente de Ángelo Campos (Foto: GEC)

En Alianza fueron tajantes con la chance de traer un portero experimentado para la Copa y dijeron ‘No’. El club optó por renovar contratos como los de Cristian Benavente o Aldair Rodríguez y no miró a quien se calzará los guantes ante los mejores delanteros del continente.

Alianza Lima puede ‘sobrarse’ en la Liga 1, pero en la Copa Libertadores el margen de error es mínimo. La lista de buena fe la puede presentar hasta dentro de un mes. Hay tiempo para reforzarse. La pregunta es si hay ganas de hacerlo.

