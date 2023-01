El plantel de Alianza Lima no iniciará este fin de semana el campeonato doméstico de fútbol luego de que la institución se plegará al grupo de ocho clubes que desistieron que participar en el Torneo Apertura 2023 . El club blanquiazul es una de las instituciones que solicitan la suspensión de la medida cautelar que interpuso la Federación Peruana de Fútbol (FPF) al Poder Judicial en el marco de la disputa por los derechos de transmisión televisiva de los partidos.

Fernando Salazar, administrador de Alianza Lima, estuvo en la conferencia en que se hizo el anuncio acompañando a los representantes de Universitario de Deportes, Cienciano del Cusco, FBC Melgar, Sport Boys, Deportivo Municipal, Cusco FC y Deportivo Binacional. El directivo fue consultado sobre cómo afectaría esta decisión a los planes del club de llegar de la mejor manera a la Copa Libertadores, torneo con el que tiene una deuda pendiente ante su hinchada su historia.

“El hecho de no participar en el Apertura no impide participar en Copa Libertadores. Nosotros ya estamos debidamente inscritos, con todo lo que eso implica. Claramente sí le vamos a dar rodaje al equipo . En caso de que no participemos en el Torneo hay muchas otras salidas que tenemos nosotros para darle al desempeño deportivo de la institución”, declaró el directivo, sin precisar cuáles eran esas alternativas para mantener en ritmo competitivo internacional al equipo.

Fernando Salazar, administrador de Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Alianza Lima, equipo que lleva 10 años sin obtener un triunfo en Copa Liberadores y que en la pasada edición recibió una aplastante goleada por 8-1 ante River Plate en Buenos Aires, realizó contrataciones de primer nivel para mejorar su imagen internacional, con refuerzos provenientes de grandes equipos del continente, como Boca Juniors (Carlos Zambrano), Colo Colo (Gabriela Costa) y Atlético Nacional (Andrés Andrade), entre otras figuras como Pablo Sabbag y Santiago García.

Hasta el momento solo ha disputado dos partidos de preparación, ambos con rivales colombianos. En el primer cotejo, jugado en Lima, el club de La Victoria se impuso 2-1 ante Junior de Barranquilla, con tantos de Pablo Lavandeira y Gabriel Costa. Y aunque el resultado pudo dejar satisfechos a los hinchas, las dudas sobre el plantel volvieron con la goleada recibida en el segundo encuentro, esta vez en Colombia, donde el Atlético Nacional se impuso claramente por 3-0.

Trome intentó conversar con Fernando Salazar tras la conferencia de prensa de los clubes a fin de que explique de qué manera el plantel podrá llegar con buen ritmo a enfrentar la Copa Libertadores si no jugará el torneo doméstico. Sin embargo, el dirigente abandonó raudamente la sala y sus acompañantes indicaron que no daría declaraciones.

La fase de grupos del torneo continental comenzará recién en abril, Alianza Lima no conoce aún a sus rivales, pero la Copa no será fácil y necesitará la mayor cantidad de encuentros para afirmar a su plantel y que sus refuerzos de adapten al planteamiento del director técnico Guillermo ‘Chicho’ Salas.