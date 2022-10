Alianza Lima venció por 1-0 a Ayacucho FC. en el estadio Ciudad de Cumaná, en un partido en el que Hernán Barcos fue el principal protagonista. El ‘Pirata’ se lució con un gol y con los guantes de arquero, no obstante, la controversia estuvo en torno a su gol en el primer tiempo.

Y es que los equipos de Gol Perú no llegaron a tiempo al estadio por las protestas en la ciudad y la primera parte del encuentro no tuvo una transmisión con la calidad acostumbrada. Esto hizo que la cámara que grabó el tanto no captara al 100% si el balón ingresó o no.

¡Con polémica! Barcos gana por arriba y pone el 1-0 de cabeza en el Alianza - Ayacucho | VIDEO: Gol Perú

Con esa única toma, muchos se aventuraron a decir que el esférico no ingresó. En redes sociales se empezó a compartir una foto en la que se ve el balón dentro del arco, pero los escépticos, incluso, osaron decir que la foto estaba trucada.

Sale su secuencia ? 📸

Mejor HAZTE ÍNTIMO 👊🏼💙 pic.twitter.com/CTy3ybK6C5 — COCA_PHOTO (@JoseKokyCoca) October 26, 2022

Sin embargo, en las últimas horas apareció un nuevo registro de video , que pese a tener mala calidad, está grabado desde un ángulo que permite apreciar mejor la jugada. En estas imágenes se ve que el balón entra, aunque la nueva duda es si el 100% de su circunferencia ingresó.

¿Entró? Nueva toma del gol de Barcos alegró a hinchas de Alianza Lima | VIDEO: Twitter

Lo cierto es que Alianza Lima ganó y tiene la primera opción de salir campeón del Torneo Clausura. Si los ‘íntimos’ vencen a ADT este domingo y Melgar no golea a Alianza Atlético de Sullana, los blanquiazules estarán directamente en la final nacional.