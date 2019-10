Alianza Lima, nuevo líder del Torneo Clausura: Todos los partidos que le restan al equipo de Pablo Bengoechea

Este domingo, Alianza Lima logró importante triunfo en condición de visita. Remontó 3-2 a Melgar y se colocó en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1. En esta nota revisa el camino que le resta al equipo de Pablo Bengoechea.



Ahora Alianza Lima tiene un punto de ventaja sobre Universitario (2°) y dos puntos sobre Sporting Cristal (3°). Mira abajo la tabla completa de este campeonato.



Solo restan 4 fechas para conocer al campeón del Torneo Clausura. Alianza Lima jugará 2 veces de local y 2 veces de visita, siendo la ciudad de Juliaca, ante Binacional, la plaza más difícil para los íntimos.

Los partidos que le restan a Alianza Lima en el Torneo Clausura



Alianza Lima vs Alianza Universidad (02 de noviembre)

Binacional vs Alianza Lima (10 de noviembre)

Alianza Lima vs Sport Huancayo (15 de noviembre)

Unión Comercio vs Alianza Lima (23 de noviembre)



Si Alianza Lima se queda con el Torneo Clausura, clasificará a los PlayOff por el título nacional del fútbol peruano. ¡El torneo se puso de candela!

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA