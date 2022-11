El periodista deportivo Coki Gonzáles sorprendió en una entrevista al revelar de qué equipo peruano es y ha sido hincha durante toda su vida, algo que es poco común en muchos de sus colegas que prefieren mantener el secreto para evitar comentarios de los aficionados del fútbol.

TE VA A INTERESAR | Fixture, Mundial Qatar 2022 - calendario completo con las sedes y los canales TV del torneo

En entrevista con Carlos Orozco, el popular comentarista deportivo reveló que siempre fue hincha de Alianza Lima, sin embargo, aclaró que esto nunca influenció en sus opiniones ni a favor ni en contra del club blanquiazul o de otros equipos rivales.

“Va a ser la primera vez que lo diga abiertamente, y lo he pensado y mi familia me ha dicho que no lo diga... yo soy hincha de Alianza, de toda mi vida, pero que alguien me saque una sola declaración donde yo haya intentado favorecer a Alianza con un comentario”, señaló.

“Yo me gané ‘hate’ de los hinchas de otros equipos cuando en el 2020 le daba de alma al Fondo Blanquiazul pero era defensor del tema del TAS, no porque sea Alianza sino porque se tenía que hacer justicia”, añadió.

Gonzáles, incluso, manifestó que en múltiples ocasiones le ha tocado celebrar logros de Universitario de Deportes, clásico rival de los ‘íntimos’, y que no ha tenido ningún problema para hacerlo.

“ Yo hice menores en la ‘U’, jugué con Juan Cominges, Michael Guevara, etc. y en el 2013 , cuando estuve en TV Perú, le dedicamos 4 horas de programa al título de la ‘U’, tuvimos en el estudio a la copa y a los jugadores. Me parece bien injusto que me digan que soy anti algo, no hay periodista en el mundo que no sea hincha de un equipo”, sostuvo.

¡Lo confesó! Coki Gonzáles revela de qué equipo peruano es hincha. Video: TikTok