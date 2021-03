El periodista deportivo Óscar del Portal se lanzó con todo conta el presidente de la Federación Peruana de Fútbol , Agustín Lozano, tras conocerse la resolución del TAS a favor de Alianza Lima y que le permite al equipo blanquiazul regresar a primera división este 2021. El comentarista no dudó en indicar que Lozano y otros dirigentes “no le hacen bien al fútbol peruano” y que lo único que hacen es “sentarse en su silloncito y hacer sus pichangas con exfutbolistas”.

“El fallo es definitivo e inapelable. El señor Lozano, me cuentan, está reunido para ver qué va a resolver a raíz de esto y eso pasa cuando haces las cosas mal. Lozano le paga planillas a Carlos Stein, le paga planillas a Aucabamba, le paga planillas a Grau y los tres descienden. Hasta salado es y eso es cuando haces las cosas mal”, disparó Del Portal.

“Esta decisión, al margen que algunos se puedan alegrar, a mí no me alegra, no porque quiero que Alianza Lima esté en segunda, sino que es una vergüenza para el fútbol peruano, es una vergüenza que se maneje así el fútbol peruano, porque los que están encargados de impartir justicia son injustos financiera y deportivamente. ¿Cómo una federación le va a pagar planillas a equipos? ¿Cómo una federación va a resolver de forma parcializada un caso comprometedor entre equipos? No hay buena gestión y esto después nos lleva a criticar a los equipos que nos representan internacionalmente”, agregó el periodista deportivo.

Asimismo, indicó que lo único que hacen los dirigentes cuando llegan al poder es “sentarse en su silloncito y hacer sus pichangas con exfutbolistas como aquel que también estuvo en primera”.

“LE HACEN MAL AL FÚTBOL PERUANO”

Manifestó además que “ustedes están ahí para hacer lo mejor por el fútbol peruano no simplemente para lucirse y decir en una entrevista que me aplaudan como la mejor gestión en 20 años. No es algo contra ustedes, es contra su gestión que es de las peores, porque ustedes no le hacen bien al fútbol peruano y cada año tienen la oportunidad de remediarlo, pero hacen lo contrario”.

ES UNA VERGÜENZA

“¿Saben la vergüenza que es esto? A mí no me hace ninguna gracia que pase esto. A mí me encantaría que el señor Lozano y Chiri hagan las cosas bien, pero nada. ¿Qué va a pasar con Carlos Stein, con los chicos, con los jugadores, que ya jugaron un partido ante Alianza Atlético de Sullana, qué va a pasar con ellos? Carlos Stein tendrá la ética, que el año pasado recibió el apoyo económico podrá o tendrá la ética moral para demandar a la federación por daños y perjuicios que va a ocasionar que no juegue en primera de resolverse esto”, indicó el conductor del bloque deportivo de América TV.

“El año pasado lo dije. Me viene mal que la gente de Alianza reclame esta situación, me viene mal con el prestigio del hincha de Alianza, al margen de tener razón o no. Al margen de todo esto, yo dije el año pasado ‘no voy a decir que Alianza va a jugar en segunda hasta no verlo jugar un partido en segunda’, porque lamentablemente sé las clases de personas que manejan la FPF y no lo sé desde que Lozano asumió la presidencia, lo sé desde que Lozano es dirigente en una departamental y sé como manejaba las cosas en la Copa Perú y mi crítica no es porque tenga algo contra Lozano, mi crítica es contra todo aquel que mancilla la honra de un deportista y en el fútbol peruano lo hacen desde hace muchos años”, finalizó.

FALLO DEL TAS

Alianza Lima jugará en Primera División. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) dio a conocer su resolución respecto a la demanda de Alianza Lima sobre su permanencia en la máxima categoría del fútbol profesional peruano. El ente máximo de la justicia deportiva falló a favor del club íntimo y jugará en primera división este 2021.

Sí, lo que perdió en la cancha lo ganó en los tribunales. La resolución de último minuto fue confirmada por el Tribunal de Arbitraje, que resolvió darle la razón a Alianza Lima en su demanda arbitral donde reclamaba los puntos a su favor en el caso de Carlos Stein, equipo que bajaría a segunda división.