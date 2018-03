Alianza Lima: Pablo Bengoechea retó a una periodista y la mandó a estudiar ¿Le faltó el respeto? | VIDEO

Se armó la polémica tras el cruce de palabras entre el técnico de Alianza Lima Pablo Bengoechea y una periodista deportiva local luego del empate 0-0 con San Martín por el Torneo de Verano. El DT uruguayo la retó y la mandó a estudiar a la periodista que no se quedó atrás y replicó con firmeza.



La periodistas preguntó por la elección de sus jugadores en los cambios de Alianza Lima. Se refirió a Kevin Ferreyra y Pablo Lemos. Luego sobre las opciones de titularidad del atacante Janio Posito. Acto seguido el técnico Pablo Bengoechea comenzó a responder con peculiares gestos.



"Por características, Ferreyra juega por banda y Lemos es volante mixto, que juega por dentro. Yo precisaba abrir la cancha", respondió Pablo Bengoechea con visible incomodidad.



Pero la periodista volvió a la carga y replicó sobre la regularidad de Lemos en su condición de refuerzo extranjero de Alianza Lima. "Yo no mido por extranjero o local. Es un plantel y me parecía que precisábamos abrir la cancha por la banda izquierda. Velarde había jugado muchos minutos esta semana y por eso entró Ferreryra. Entró muy bien", acotó.



"En seis partidos, Posito ha sido más titular que suplente. Hoy no entró jugando. Alianza Lima me contrató para tomar decisiones. Si no estás de acuerdo preséntate a Alianza Lima y dirige el año que viene", disparó el DT blanquiazul.

Mira el cruce de palabras de Pablo Bengoechea en conferencia de prensa:

La periodista con un tono desafiante le contestó. "No lo voy a hacer. No soy director técnico". De inmediato Bengoechea la conminó: "Bueno estudia, prepárate".



"Te pregunto debido a una inquietud. No discuto tus decisiones", argumentó la periodista. El estratega uruguayo le contestó: "Si tu pregunta fuera ¿Por qué Ferreyra o Quevedo? Allí hay una explicación. Pero son puestos diferentes. Para que entre Lemos tenía que sacar a Cruzado o Costa. Lemos es de esa característica", concluyó.

