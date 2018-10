Alianza Lima: Pablo Bengoechea recomendó a la administración "que le busquen reemplazante"

¿Anunció su salida? Pablo Bengoechea reveló que le ha recomendado a la administración de Alianza Lima que le vayan buscando reemplazante para la próxima temporada. El uruguayo aún no confirma su salida el club, pero ya adelantó opinión ante los directivos.

"Le he dicho al club que tienen que pensar en eso (en buscarle reemplazante). No pueden tener en mente a un solo entrenador. Deben tener varias opciones. Sobre todo porque mi contrato termina en diciembre y Alianza Lima tiene que estar trabajando lo que va a pasar en enero", señaló Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

La posible salida de Pablo Bengoechea de Alianza Lima se debe a una situación personal "de esas que no se tranzan", como contó, pero aseguró que si hay algo que existe en su relación con la administración es la verdad. "Lo que no es lógico en el fútbol es mentir. Ni el club lo ha hecho ni yo lo he hecho", indicó.

