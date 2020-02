La decisión fue suya. En medio de una conferencia en la que se habló más de Jean Deza y la indisciplina que le costó no ser convocado en Alianza Lima para enfrentar a Municipal, Pablo Bengoechea reveló por primera vez las razones de por qué Hansell Riojas no jugó la final de la Liga 1 2019 ante Binacional y el porqué no continuó en el club.

“Fue un tema personal”, dijo de entrada Pablo Bengoechea cuando compararon la situación de Jean Deza con anteriores hechos como los de Kevin Quevedo o la del hoy zaguero de Sport Boys quien, sorpresivamente, quedó fuera del equipo antes de la final de ida en Juliaca.

“Lo de Hansell Riojas fue un tema personal conmigo que no lo voy a hacer público. Para mi gusto hizo algo que no debió hacer. Él lo sabe y yo también. Es un tema muy nuestro, y las personas que manejan el club también lo saben”, agregó el entrenador zanjando este tema que estaba pendiente desde la temporada anterior.

Como muchos recuerdas, Hansell Riojas cumplió una destacada participación en Alianza Lima a partir de la llegada de Pablo Bengoechea a mediados del 2019. El defensor se afianzó y fue pieza clave en el cuadro blanquiazul que llegó a la final nacional. Sin embargo, y de manera extraña, el jugador no apareció en lista para ninguna de las finales, ni la de Juliaca ni la de Lima. Se habló de indisciplina y muchos factores que llevaron a Bengoechea a tomar tan drástica decisión, pero nunca hubo una voz real hasta este jueves en que el entrenador rompió su silencio.

