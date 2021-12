Pablo Míguez fue uno de los baluartes de la defensa de Alianza Lima en el 2021. Con su buen juego y voz de mando, la ‘Cotorra’ fue pieza clave para que los íntimos tengan la zaga menos batida del campeonato.

Hoy, Pablo Míguez quiere dar un paso más para seguir metiéndose en el corazón de la hinchada blanquiazul. El defensor uruguayo viene apurando sus trámites para adquirir la nacionalidad peruana y no ocupar cupo de extranjeros.

“Ya tengo contrato por todo el 2022. El tema de la nacionalización va muy bien. Tengo fe de que a más tardar la primera semana de enero ya estaría nacionalizado. No ocuparía cupo de extranjero, que es algo importante para el club y también para mí”, manifestó en una trasmisión de Instagram con hinchas aliancistas.

Cabe destacar que la nacionalización de Míguez es un punto muy importante en la planificación del año 2022, ya que de eso depende la permanencia de Arley Rodríguez en el equipo.

Por otro lado, la ‘Cotorra’ no descartó retirarse del fútbol con la camiseta de Alianza Lima. “¿Por qué no? Me encantaría retirarme en Danubio, equipo del cual soy hincha y salí de ahí. Pero en el fútbol nunca se sabe. Yo encantado de la vida de seguir en Alianza Lima. Si tengo la posibilidad de retirarme en Alianza, bienvenido sea”, puntualizó.