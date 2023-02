Perdió por partida doble. Alianza Lima que durante la mañana del domingo fue el centro de la noticia por no presentarse a jugar en el estadio ‘Alberto Gallardo’ y apuntarse una derrota por ‘walk over’, con marcador de 3-0, ahora sufre ‘otro golpe’ al conocer este acto de rebeldía no solo le costará puntos, sino un importante desembolso de dinero para pagar una costosa sanción a la Liga1 .

La administración del cuadro blanquiazul ha tomado cuenta que tras oficializarse su derrota ante la escuadra cervecera, será notificada para que en un plazo establecido por el reglamento de la Liga1 tendrá que pagar una multa correspondiente a 30 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) .

El reglamento determina que cualquier equipo que decida no presentarse deliberadamente, que abandone el campo de juego o decida no reanudar el juego, será afectado por esta multa que, según la última actualización de la UIT, sería de 148.500 soles .

Alianza Lima perdió por W.O. ante Sporting Cristal (@Liga1max)

¿Cuánto sería multa de Alianza Lima por segundo W.O?

Esta multa que busca compensar los daños publicitarios y comerciales de los integrantes de la Liga1, busca tener un efecto disuasivo y ante una reincidencia en el campeonato en curso , la sanción económica sería de 50 UIT (247 500 soles) .

Sin embargo, esta cifra iría acompañada de una sanción más importante que es perder sus derechos deportivos, de jugar en la Liga 1 y su descenso automático a la Liga 2 y una inhabilitación de no regresar a la Primera División después de tres años (2026).

Esta misma sanción es la que afectara a los otros cuatro equipos que han sufrido una derrota por W.O., como Cusco FC, Melgar, Binacional y Cienciano del Cusco.

‘Clubes Rebeldes′ tendrán reunión con FPF

Sergio Ludueña, administrador de Cienciano del Cusco, adelantó que los clubes afectados han confirmado una reunión la próxima semana con las autoridades de la Liga1, sin embargo, un portal dedicado a las informaciones del ‘Cuadro Imperial’ dio a conocer que esta cita se daría este lunes desde a las 2 de la tarde en un hotel de la capital.

“ La FPF se reunirá con, al parecer, representantes de todos los equipos de la Liga 1 el día lunes 6 de febrero a las 2pm (lugar por confirmar) con el fin de llegar a un acuerdo sobre el torneo de este año ”, publicaron.