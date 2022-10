A sus 38 años, Paolo Guerrero está en la recta final de su carrera, y nuevamente la posibilidad de jugar en Alianza Lima, como sucedió hasta poco antes de fichar por Avaí –en julio–, empezaría a rondar por los pasillos de Matute. Según el periodista brasileño Brenno Beretta, el ‘Depredador’ no está en los planes de renovación de su actual equipo, que además lucha por el descenso en el Brasileirao, y el cuadro blanquiazul otra vez estaría dispuesto a ir a la carga por el excapitán de la Selección Peruana. El contexto, a diferencia de mitad de año, resultaría más favorable esta vez. Hernán Barcos, una de las figuras de las últimas dos temporadas, termina contrato en este diciembre, y dejaría vacante el lugar del ‘9′. ¿Paolo sería la mejor opción?

Paolo #Guerrero tem contrato com o #Avaí até o fim deste ano e ainda não há conversas pra renovar! O Alianza Lima 🇵🇪 tem interesse em repatriar o atacante. Ele foi revelado pelo clube peruano em 92. Em janeiro de 2023 completa 39 anos. #MercadoDaBola pic.twitter.com/vsHa4EokKr — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) October 12, 2022

Sigue sin despegar en Avaí

En el lapso de tres meses, Guerrero cambió los elogios por las críticas. “Acepto el desafío y estoy agradecido por el cariño”, dijo en julio, cuando fue presentado oficialmente ante los centenares de hinchas que se dieron cita en el estadio Aderbal Ramos da Silva para presenciar el arribo de un jugador ‘top’ a su modesto club. Pasaron los días, las semanas, y Paolo sigue sin terminar de acoplarse al equipo, algo que va de la mano con la pésima campaña del mismo: lleva apenas una victoria en los últimos 14 partidos y es uno de los candidatos al descenso al final de temporada.

En cuanto a estadísticas, el ‘Depredador’ suma 10 partidos, solo cuatro de ellos como titular. Y lo más perjudicial para él es que sigue sin celebrar, algo que viene colmando la paciencia de los hinchas del Avaí, quienes depositaron sus esperanzas en él para salir de la situación complicada en la tabla. Esto habría originado que la directiva del Avaí no lo tenga en los planes para una renovación de cara a la próxima temporada, según la prensa brasileña.

Barcos, la otra cara de la moneda

Con la misma edad de Guerrero (38), Hernán Barcos es pieza clave en el equipo de Alianza Lima y, como lo fue en el campeonato nacional del 2021, viene siendo determinante con sus goles para pelear en este Clausura 2022. El ‘Pirata’, por ejemplo, es el máximo artillero del equipo (15) y el tercer jugador más influyente de la Liga 1 (15 tantos y 5 asistencias). En total, desde que llegó en 2021, suma 25 goles en 63 duelos, registros que lo tien entre los más queridos y respetados por parte de la hinchada. Además, es líder dentro y fuera del grupo.

Sin embargo, pese a su excelente performance, el mismo Barcos aseguró que aún no existe una iniciativa por parte de los dirigentes para hablar sobre la renovación. “Yo tengo contrato hasta diciembre y todavía no me dicen nada. Yo hablé para ver la renovación, pero no tuve respuestas. No depende de mí, sino del club”, explicó el ‘Pirata’ en agosto. Por su parte, José Bellina, gerente deportivo ‘íntimo’, explicó que su situación recién se resolvería al finalizar el torneo: “Veremos qué le conviene al jugador y al club”.

¿Paolo por Barcos?

Si vemos actualidades y registros, y ambos con 38 años, Barcos está muy por encima de Guerrero. Pero el ‘Depredador’ tiene el plus de que siempre mantuvo el deseo de retirarse en Alianza Lima, el club que lo formó desde pequeño y, asimismo, la mayoría de hinchas también sueña con ese momento. Por otro lado, la entrega y rendimiento del ‘Pirata’ jamás estuvo en discusión, siendo referente desde su llegada a La Victoria por goles y liderazgo. La decisión la tendrán los dirigentes blanquiazules a final de año.

