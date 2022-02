Paolo Guerrero estaría cada vez más cerca de cumplir el sueño de cientos de hinchas de Alianza Lima. Este martes 8 de febrero, el ‘Depredador’ visitó las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva, estadio que podría ser su nueva casa en este 2022.

Pese a que aún espera opciones para jugar en el extranjero, la posibilidad de arribar este año a Alianza Lima sigue viva. De hecho, Guerrero ya habría acordado realizar entrenamientos futbolísticos con el club a finales de febrero, para completar su recuperación.

La última vez que Paolo Guerrero fue consultado sobre la posibilidad de fichar por Alianza Lima, el atacante no le cerro las puertas. “Yo no descarto nada, pero primero tengo que jugar”, puntualizó.

“No es que sea la prioridad regresar a Brasil. Se ha hablado mucho estos días, se habló de Alianza, me encantaría regresar a Alianza pero nadie ha comunicado conmigo, no he tenido ningún acercamiento”, indicó la última semana de enero.

Paolo Guerrero fue ofrecido a Newell’s

Paolo Guerrero vio cerrarse la ‘puerta en su cara’ cuando el gerente deportivo de Newell’s Old Boys, Julio Saldaña, descartó su llegada al cuadro rosarino, una actitud que despertó la indignación de los hinchas del equipo que vio crecer a Lionel Messi y reconocen al ‘Depredador’ como un refuerzo de jerarquía.

El dirigente de ‘La lepra’, como se le conoce a Newell’s Old Boys, reconoció en una entrevista para Radio 2 de Rosario que decidió descartar la oferta que le hicieron llegar por el ‘Depredador’ y capitán de la selección peruana, explicando argumentos que luego han sido cuestionados por los hinchas del club.

“Uno busca jugadores con actualidad, no tan grandes”, dijo Julio Saldaña a los periodistas refiriéndose a la edad del ‘Depredador’ (38) y la de Marcelo Martins (34) quienes fueron ofrecidos esta semana al club. Rápidamente los seguidores del club ‘incendiaron’ las redes de Newell’s y al directivo.