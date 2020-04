Paolo Hurtado brindó una entrevista a Movistar Deportes, a través de Instagram, y dialogó de varios temas. El mediocampista habló sobre la selección peruana, pero también armó su equipo ideal de Alianza Lima, club del que es hincha confeso y se refirió a Luis Advíncula y su deseo de vestir la blanquiazul.

El jugador confeccionó una hipotética alineación con algunos jugadores con pasado en Alianza Lima, aunque también incluyó, por ejemplo, a Luis Advíncula. “Yo sé que quiere jugar en Alianza, se muere. Y le he dicho que yo lo voy a llevar para que sepa lo que es jugar ahí”, confesó.

La principal sorpresa que dio Paolo Hurtado fue considerar a Gustavo Costas como entrenador. “Y eso que el primer año no me quiso y me tuve que ir prestado al Aurich. Después querían que regrese a mitad de año y no quise volver porque Aurich tenía un equipazo. No campeonamos, pero era un equipazo. Ya volví el 2010 y él se quedó en el equipo en 2010 y 2011”, añadió.

Soñando con un regreso a Alianza Lima, Hurtado manifestó: “Mi experiencia en Alianza Lima fue muy buena. Debuté en ese club y le debo mucho.Hacer gol en un clásico y todavía en el Monumental es muy motivante. Quiero llegar a Alianza y campeonar, me quedé con las ganas en el 2011 y para ir me gustaría hacerlo con algunos compañeros”.

