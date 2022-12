Alianza Lima viene cerrando su plantel para buscar el tricampeonato nacional en el 2023. El anuncio más reciente del cuadro ‘blanquiazul’ es la salida de Paolo Hurtado, quien no continuará en La Victoria tras salir campeón en el 2022.

“¡Gracias por tu esfuerzo y profesionalismo, Campeón ¡Muchos éxitos en tus próximos proyectos!” , publicó Alianza Lima, agradeciendo el tiempo que el popular ‘Caballito’ estuvo en la institución.

¡Gracias por tu esfuerzo y profesionalismo, 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼́𝗻!👏🏾



¡Muchos éxitos en tus próximos proyectos!💪🏾

Cabe recordar que Hurtado llegó a Alianza Lima a mediados del 2022, proveniente de Unión Española de Chile, para reemplazar en el mediocampo al paraguayo Edgar Benítez y afrontar el Torneo Clausura.

No obstante, no fue una buena temporada para el otrora seleccionado nacional, ya que solo jugó 7 partidos y no fue titular en ninguno de ellos. Además, las lesiones también afectaron su desempeño en la parte final del torneo.

Santiago García es nuevo defensa de Alianza Lima

Alianza Lima cerraría su temporada de contrataciones con el fichaje de un zaguero de nivel internacional y se trata del argentino Santiago García quien aceptó la oferta de la institución victoriana y sería presentado en las próximas horas tras pasar las pruebas médicas en Matute.

El experimentado futbolista argentino, de 34 años, llega procedente de La Calera de Chile, pero también tuvo un importnate paso por Europa en el Werder Bremen, de Claudio Pizarro, además de defender las sedas del Palermo y el Novara en la Serie A de Italia. También tuvo un pasar en el fútbol mexicano donde militó por el Toluca.

¡𝗦 𝗔 𝗡 𝗧 𝗜 𝗔 𝗚 𝗢 𝗚 𝗔 𝗥 𝗖 𝗜́ 𝗔!🔥😏



¡Bienvenido al 𝗕𝗜𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢́𝗡! 🏆🏆💙

