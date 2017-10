Alianza Lima: Pastor de iglesia acusó al club de no entregar su terreno de la explanada del estadio Matute

Alberto Santana, pastor de la iglesia El Aposento Alto, pidió que el Alianza Lima entregue el terreno que su institución adquirió y además reveló que el administrador del club blanquiazul, Renzo Ratto, no lo atiende.



"Hacemos un llamado al señor Renzo Ratto (administrador de Alianza Lima). Hasta ahora no lo he visto. Lo hemos buscado. Hemos ido comisiones. No entiendo. Merecemos un respeto. Merecemos que nos atienda. Eso le da una mala imagen a usted. Sabe que eso (el terreno) no le pertenece al club. Le pedimos que nos entregue nuestro terreno", exigió el pastor Alberto Santana en conferencia de prensa.



"Hemos comprado lo que se conoce como la explanada del estadio, pero en la realidad eso no le pertenece a Alianza Lima. Alianza Lima no es propietario de toda la explanada. Ellos solo lo tienen cercado, pero no es su terreno", agregó el pastor de la iglesia El Aposento Alto.



"El objetivo es que ahí se establezca la iglesia del señor y sé que con el tiempo va ha ser todo. Ya queremos tomar posesión del terreno que nos corresponde. En la constitución está escrito que nadie puede ser privado del terreno que es suyo. Nosotros ya queremos trasladarnos allá para realizar los servicios y cultos", afirmó Santana.

Comunicado Oficial del club anunciado que el "Estadio Alejandro Villanueva" NO está en venta. pic.twitter.com/0QRrxitruR — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 25 de octubre de 2017

Precisamente, la iglesia El Aposento Alto dio a conocer que adquirió terrenos colindantes del estadio Alejandro Villanueva, en poseción del club. Pese a que el club íntimo desmintió esa versión, luego se dio a conocer la compra y la inscripción en Rigistros Públicos.



"No existe disposición, ni interés de esta administración, para vender el estadio ni los terrenos adyacentes que son propiedad de nuestra institución y que todos los inmuebles en su conjunto forman parte del patrimonio del club", así fue la postura del Alianza Lima.

