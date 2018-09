Alianza Lima: Pastor de iglesia evangélica justificó la violencia tras pelea con hinchas blanquiazules

Alberto Santana, el pastor evangélico de la iglesia 'El Aposento Alto', La Victoria, indicó que hicieron "respetar"su propiedad tras la pelea con los hinchas de Alianza Lima por la posesión de la explanada del estadio Alejandro Villanueva, Matute.



“Realmente necesitamos que algún fiscal nos escuché. Buscamos justicia, que se respete la propiedad. Yo sé que esta violencia debe acabar, violencia que se genera sin razón. Esa no es propiedad de Alianza Lima, no son de ellos. Nosotros lo hemos adquirido legalmente”, informó el pastor.

En conferencia de prensa. Alberto Santana también se refirió al aspecto legal de la posesión de Matute.



"Vienen personas que no son propietarios y nos sacan ofendiéndonos e hiriendo y luego, ¿nosotros somos culpables? Si no hacemos respetar la propiedad, entonces quién lo va a hacer. Le hemos hablado y no nos hacen caso", enfatizó Santana.

El pastor evangélico de la iglesia 'El Aposento Alto' presentó documentos, en donde señala que la iglesia es propietaria de la explanada de Alianza Lima. Santana enfatizó que adquirió el lugar de manera legal.

Según el pastor de esta congregación, ellos compraron los inmuebles al señor Julio Picino Saquicuray Pérez. Es así como la explanada (que sirve como estacionamiento en Matute) y las canchas artificiales que se encuentran en el estadio serían parte del espacio que le pertenecería a la iglesia.

“Esos terrenos no son del municipio, esos terrenos le pertenecen a estos señores como personas naturales y ellos nos vendieron a nosotros. Si uno quiere comprar algo, hay que hacerlo legalmente para luego no ser sorprendidos”, informó el líder de la iglesia evangélica.



Los hinchas de Alianza Lima lograron recuperar Matute y colgaron la imagen del Señor de los Milagros para protestar contra el grupo religioso con quienes se enfrentaron el último lunes.