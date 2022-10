José Velásquez es una voz autorizada en Alianza Lima, no por nada le dicen el ‘Patrón’. Y así como entraba con fuerza a la marca en el campo de juego, ahora ya retirado lo hace cada vez que da su opinión sobre lo que sucede en el fútbol peruano. Esta vez su mensaje fue para Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

Y no fue cualquier tipo de mensaje, el ‘Patrón’ les pidió a los ‘compadres’ que ya se retiren de la actividad futbolística. “Bueno, realmente Farfán ya ha tenido la oportunidad de jugar en el extranjero igual que Paolo Guerrero. Pienso que ellos ya deben retirarse” , señaló en diálogo con Willax Deportes.

“Ya tienen la edad también para retirarse, tienen cantidad de dinero, es mejor recordar todo lo que han hecho hasta ahorita que jugar lesionados, no me parece. Si me escuchan: ¡Por favor, ya retírense, no sean malos! ”, agregó.

Velásquez también se refirió a la última vez que se vio a Jefferson Farfán en un campo de juego. En ese sentido, criticó que la ‘Foquita’ haya jugado pasado de kilos.

“Si estás en la comelona seguido y mucho más de lo que realmente se debe, vas a engordar. Pero si no… te vas a mantener así como yo, tablita. La dieta es pura verdura y fruta nomás”, sentenció.

Periodista brasileño sobre Paolo Guerrero: “Tiene que aceptar que ha llegado el momento”

El comunicador brasileño Andrew Sousa, lamentó el nivel del futbolista nacional. Avaí va en la décimo séptima casilla (puesto de descenso) y el ‘Depredador’ sigue sin anotar goles en la temporada. En tal sentido, el presente del atacante de 38 años ha sido cuestionado por un periodista brasileño.

El comunicado lamentó el nivel del futbolista nacional durante el compromiso frente a Sao Paulo. “Creo que mi amigo Paolo Guerrero tiene que aceptar que ha llegado el momento”, escribió en su cuenta de Twitter.

Paco Bazán defiende a Guerrero: “En Perú, con una pierna es goleador”

Finalizado los comentarios de los cronistas del país de la samba, Francisco Bazán, defendió al peruano ante un posible regreso a La Victoria. “ Lo quieren manda de regreso a Alianza Lima . Escúchenme hombres de poca fe, Paolo Guerrero , en la liga peruana, con las manos amarrada, con los ojos vendados, como Van Dame , jugando a la ‘gallinita ciega’ y en una pierna, es goleador del torneo . Paolo está entero, está ganando fútbol, no jugaba hace diez meses, qué quieren ”, explicó el exjugador y conductor de ‘El Deportivo’.

“Denle tiempo, Paolo tiene un corazón grandazo. A mí me da rabia cuando quieren contar el cuento del ‘chocolate’. En 96 partidos que dirigió Ricardo Gareca saben cuántas veces Perú marcó 4 goles, solo dos. Cómo jugó Perú: Yotún lanzaba y Paolo se peleaba contra el mundo, solo, y así nos llevó al mundial. Con Paolo en Alianza ya hacen un punto en la Libertadores ”, finalizó.

