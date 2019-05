Alianza Lima: Pedro Gallese anuncia su posible salida del cuadro victoriano |VIDEO |FOTOS 

Pedro Gallese , arquero de la selección peruana y de Alianza Lima , tiene claro que sus días en La Victoria están contados después de quedar eliminado de la Copa Libertadores, pese al pedido de los hinchas y los administradores del cuadro blanquiazul.



"Tengo contrato con Veracruz hasta junio del próximo año y mi vínculo con Alianza Lima acaba en diciembre. Hay una cláusula que me permite salir después de la Copa América , pero eso lo está viendo mi representante y yo estoy tranquilo porque solo me enfoco en el equipo", declaró Pedro Gallese quien lidera el grupo de tres arqueros convocados para la selección peruana.



Pedro Gallese aclaró también que su llegada a Alianza Lima, no se debió a un mal momento en México, sino por el desafío de jugar la Copa Libertadores. "Nunca perdí la titularidad en Veracruz, vine a jugar aquí para afrontar la copa, porque me gustó el reto. Lastimosamente no pasamos a la siguiente fase, me quedo tranquilo con lo que demostré", aseveró.

Pedro Gallese anuncia su posible salida del cuadro victoriano

El guardameta victoriano fue uno de los jugadores más críticos con sus compañeros tras el fracaso en la Copa Libertadores y no estaría a gusto ya dentro del vestuario blanquiazul, pese al aire fresco que le ha dado Víctor Reyes en el Torneo Apertura.



"Creo que el grupo sabía que teníamos que mejorar como sea. No nos estaba yendo muy bien, ahora último demostramos que queremos algo más. El plantel respalda a muerte al profesor Reyes, haremos lo que pida", finalizó el golero que visita a Alianza Universidad, en el Heraclio Tapia de Huánuco, este fin de semana.