El partido entre Alianza Lima vs. Alianza Atlético por la fecha 4 del Torneo Clausura se tuvo que interrumpir por un apagón en Matute. El encuentro se reanudó al día siguiente, sin embargo, la institución íntima no se salvó de los cuestionamientos.

Uno de los más críticos por este hecho fue el periodista deportivo Pedro García, quien en la emisión más reciente del programa ‘Al Ángulo’, pidió encarecidamente al club victoriano que arreglen sus luces, para que esto no vuelva a ocurrir.

“ Arreglen la luz, la fácil hubiera sido: “Sullana se fue, pedimos los puntos”, esa es la fácil. Lo difícil es arreglar la luz. Matute de noche es una maravilla, es un espectáculo y si eso quieren mantener y que se sostenga en el tiempo...arreglen la luz”, manifestó el ‘Internacional’.

Asimismo, García expresó que este no es un problema nuevo en Alianza Lima y que es algo que lo ha perjudicado, incluso, en sus participaciones en torneos internacionales.

“Esto no es de ahorita, es de antes, la luz ya venía fallando, ya ha fallado. Y por eso no es casualidad que Alianza Lima juegue la Copa Libertadores en el Estadio Nacional y no en Matute, porque la Conmebol no te la perdona”, añadió.

Pedro García y su pedido a Alianza Lima: “No pidan los puntos, arreglen la luz”. Video: Al Ángulo.

Alianza Lima venció 1-0 a Alianza Atlético en la reanudación de partido

Alianza Lima derrotó 1-0 a Alianza Atlético en un partido que tuvo que jugarse en dos días, ya que un apagón en Matute llevó a que los últimos 35 minutos se jueguen al día siguiente. Los ‘íntimos’ se quedaron con los 3 puntos gracias al gol de Pablo Lavandeira en el primer tiempo. Con este resultado, los blanquiazules suman 4 victorias consecutivas y son líderes del Torneo Clausura.

Apagón en el Alianza Lima vs. Alianza Atlético durante el segundo tiempo del partido de Liga 1. (Video: Gol Perú)