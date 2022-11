‘Malpensado profesional’. Así se autodenomina Phillip Butters, quien durante la emisión de su programa PBO Noticia comentó sobre el actual momento de Alianza Lima y puso en tela de juicio la ‘reacción’ de los jugadores tras la salida de Carlos Bustos y su gran recuperación al mando del nuevo DT victoriano.

Para el polémico comunicador, ganar ocho de nueve partidos no es una casualidad, ni motivo de una extraordinaria ‘muñeca’ de Guillermo Salas, como entrenador, por el contrario, apuntó al rendimiento de los jugadores, los mismos que no ganaban con el DT argentino.

“ Hay algo en Alianza Lima, algo hay. Salas ganó ocho de nueve partidos y no le van a renovar al Memo Salas ¿no? Pregunto, por sentido común no más, ¿El anterior entrenador tiene mérito o no? ”, dijo con un tono provocador.

Phillip Butters y su comentario sobre repunte de Alianza Lima (PBO)

Phillip Buters sobre salida de Bustos: “Algo debe haber pasado”

El comunicador restaba tratando de argumentar su sospecha. “ Bustos armó este equipo, Él lo ha hecho jugar. Memo Salas tiene su mérito, ganó ocho de nueve partidos, pero eso quiere decir que no era problema de entrenador, porque el equipo jugaba… algo debe haber pasado ”, dijo con mucha desconfianza.

“Los futbolistas se pusieron a jugar de inmediato. La ‘camita’ no creo que le hayan hecho ¿no? Quique Bravo (productor) me mira y me hace un gesto. Quisiera ese análisis de parte del ‘Tigrillo’ Navarro, porque Memo Salas está haciendo sus pinitos y el otro entrenador iba a ganar su segundo al hilo, lo botan y el equipo gana ocho de nueve, digo, no más, pero en fin ”, finalizó.

¿Cuándo se juegan las semifinales entre Cristal y Melgar?

El próximo rival de Alianza Lima saldrá de las semifinales de la Liga1, el primer partido se jugó este miércoles 2 de noviembre en Arequipa (3:00 p.m.) mientras que el encuentro de vuelta se disputará el domingo 6, este mismo mes, en el Alberto Gallardo (3:00 p.m.) . De haber empate en goles, todo se define por penales. La localía se definirá en las próximas horas y será decidida por la escuadra rimense al quedar en el primer lugar del acumulado.

¿Cuándo se juega la final Alianza Lima?

El equipo que supere la semifinal, ya sea Sporting Cristal o Melgar de Arequipo, se enfrentará a Alianza Lima en dos finales. La primera será el miércoles 9 de noviembre , mientras que el partido de vuelta será el sábado 12 en Matute .