LECCIÓN APRENDIDA. Alianza Lima perdió 3-1 contra Sporting Cristal en la penúltima fecha de la Liga1 y, no solo dejó invicto de 19 partidos, sino además mostró falencias defensivas que deberá corregir. Más allá que los íntimos aún tienen chances de quedarse con el primer lugar del acumulado y los hinchas jueguen su ‘partido aparte’ en redes, como contra el ex técnico ‘grone’, Mario Salas, Alianza tiene ya una estrategia para noviembre.

Se supo que lo primero que hará el comando técnico es no arriesgar de ninguna manera a Jefferson Farfán. La figura de los blanquiazules no apareció ni en lista ante Cristal y tampoco sucederá contra Cienciano en el cierre de la Liga1. Si bien la ‘foquita’ no está lesionado, se le cuidará al máximo para los ‘playoff’ e incluso realizará un trabajo especial para llegar en su mejor versión.

Además, en Alianza esperan que el atacante no sufra ninguna dolencia en lo que será su casi seguro llamado a la selección peruana para afrontar la fecha doble de eliminatorias de noviembre. Algo similar, en tema de lesiones, pasará con Wilmer Aguirre que tampoco jugará contra el ‘papá' ya que viene arrastrando molestias musculares en los últimos encuentros.

Jefferson Farfán será reservado para las finales contra Sporting Cristal. (Foto: GEC)

Otro tema que ya está cerrado en tienda victoriana es el de las tarjetas amarillas. Hay varios futbolistas que de recibir una amarilla más ante Cienciano se perderían la definición contra Cristal. Oslimg Mora salió de esta lista ya que fue amonestado este domingo y no jugará la última jornada llegando ‘limpio’ a los cruces contra los rimenses.

Los otros jugadores ‘en capilla’ son Hernán Barcos, Edgar Benítez, Jairo Concha, Ricardo Lagos, Jefferson Portales, Aldair Rodríguez. Arley Rodríguez, Fabio Rojas y Yordi Vílchez. Ninguno de ellos estará ante Cienciano y tampoco lo haría Pablo Míguez que tiene una gran seguidilla de partidos y podría descansar. El volante Josepmir Ballón cumplió su fecha de suspensión y podría pegar la vuelta, pero sería reservado.

Ricardo Lagos, Josepmir Ballón, Pablo Míguez y Hernán Barcos son los jugadores con más minutos en Alianza Lima y no jugarán contra Cienciano. (Foto: Prensa AL / Collage)

Para jugar contra el ‘papá' se espera que aparezcan el portero Steven Rivadeneyra, el defensor uruguayo Jonathan Lacerda, el volante Yamir Oliva y algunos elementos juveniles que no solo darían rotación al equipo, sino además terminarían de completar la bolsa de minutos.

De otro lado, una vez concluya la Liga1, el plantel podría tener dos días de descanso, para luego enfocarse en una ‘mini pretemporada’ donde no solo recuperará a los futbolistas sentidos, sino además se corregirá la estrategia para jugar ante Cristal. Una de ellas podría ser el cambio de sistema dado el último encuentro donde la zaga íntima se mostró en su faceta más débil.

TE VA A INTERESAR