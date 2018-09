Durante la madrugada del día lunes 10 de setiembre, más de mil 500 integrantes de la Iglesia Cristiana Mundial El Aposento Alto tomaron posesión de la explanada del estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima en La Victoria.

Los miembros de la congregación evangélica llegaron con escaleras y maderas para entrar a la explanada. Esto sucedió alrededor de las 3 a.m. Una vez que los representantes de Alianza Lima se enteraron de lo sucedido, pidieron a los hinchas que evitaran enfrentamientos violentos.

Lamentablemente, esto no funcionó. Barristas de Alianza Lima llegaron hasta el estadio Alejandro Villanueva en La Victoria para enfrentarse con los miembros de la iglesia evangélica. Con palos y maderas, se desató la batalla campal entre ambos.

Barristas de Alianza Lima se enfrentan con miembros de congregación evangélica

Tras resultar algunas personas de los dos bandos heridas, la policía nacional decidió actuar para separar a los grupos. Los efectivos estaban ahí para garantizar el orden de la toma de la explanada por parte de la congregación evangélica.

El jefe de la Región Policial Lima, General Gastón Rodríguez, informó que sabían desde el día sábado 8 de setiembre que miembros de la Iglesia Cristiana Mundial El Aposento Alto ingresarían a la explanada del estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima.

"La iglesia evangélica ha decidido tomar la explanada en base a documentos que tiene en su propiedad. Esto ha sido comunicado el sábado a la PNP a través de la comisaría" , informó el general PNP en declaraciones a América.

Sin embargo, aclaró que ellos solo tenían como mandato mantener el orden durante la toma de posesión de la explanada del estadio de Alianza Lima. Además, negó rotundamente que hayan apoyando a la Iglesia Cristiana Mundial El Aposento Alto a entrar, tal y como lo afirmó el representante legal Sandro Balvín.

"No les estamos dando la razón a ninguna de las partes porque no es nuestra competencia. Eso es totalmente falso [...] No hay una orden judicial", señaló Gastón Rodríguez.