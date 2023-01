Cierra la fábrica de ‘goles’, pero fuera de la cancha. El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, fue invitado por Jesús Alzamora para su espacio de conversación en YouTube, donde reveló un íntimo pedido de su esposa, Giuli Cunha, y que lo haría pasar por una delicada cirugía.

El ‘Pirata’ reveló primero que esta llevando el curso de entrenador sabiendo que el final de su carrera esta cada vez más cerca. “El sacrificio del técnico es mayor que el de un jugador. Yo estoy haciendo el curso, para tener algo cuando termine de jugar y decir: soy formado como director técnico. Después no sé si ejerceré en menores, juvenil, mayores o en el femenino… ”, contó.

El jugador reconoció que mover la residencia de su familia ya no es una opción. “ Tengo cuatro hijos dos grande y dos chicos. Los más grandes se quedaron en Brasil cuando me separé. Luego cuando empecé con Giuli movimos solos hasta que nacieron mis hijos. La fábrica ya la cerramos, sino tendré que jugar hasta los 48 años ja, ja, ja ”, dijo con humor.

Hernán Barcos habla sobre delicada cirugía a la que se sometería por pedido de su esposa (Video: La Lengua)

“Lo estuve hablando con mi señora”

Esta confesión fue aprovechada por Jesús Alzamora quien le comentó al goleador su deseo de también cerrar la ‘fábrica de bebes’. “ Yo me quero hacer la vasectomía, pero me da mucho miedo ”, dijo con dudas el entrevistador.

La respuesta de Hernán Barcos dejó sorprendido a más de uno. “ Vamos juntos entonces, ja, ja, ja. Lo estuve hablando con mi señora, pues si no pensábamos en más chicos, había que hacerla. Lo bueno de la vasectomía es que se puede revertir ”, dijo como dándose ánimos para la delicada intervención.

La única preocupación del argeitno son las agujas y que la intervención no sea efectva. “ Imagínate que con cuatro niños se queda embarazada con la vasectomía, o no es tuyo o algo pasó ahí ja, ja, ja. Hoy es muy simple supuestamente estuve averiguando y es muy simple Igual. Yo pido, espero que me duerman, no me gustan las agujas ”, reconoció.

Hernán Barcos en entrevista con Jesús Alzamora (@lalengua)

Hernán Barcos sorprende a nana este gesto para su hija

En la misma entrevista, el popular ‘Pirata’ reconoció que está ayudando a la nana de sus hijos, María Allcca, quien recibió la noticia que sus empleadores pagarán los estudios de su hija de 17 años.

“ Con Giuli siempre hemos tratado de ayudar y darle una mejor calidad de vida a Marí y a sus hijos. Hoy estamos ayudando a la hija para que estudie pagándole la facultad, y que tenga una oportunidad más en la vida, que tenga la posibilidad de estudiar, porque ella (su mamá) no iba a poder pagar ”, reconoció el jugador argentino.

“ Con el trabajo de María, sola, era muy difícil pagar una facultad. Gracias a Dios ella quiere estudiar, tiene 17 años y hermanos de nueve, siete y cinco años. Uno atrás de otro. Si ella quiere estudiar, qué mejor que brindarle esa oportunidad que estudie diseño gráfico ”, reveló.