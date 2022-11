En Alianza Lima siguen celebrando el bicampeonato nacional, aunque en las oficinas de la institución ya vienen planificando la temporada 2023. Pese a que aún no se ha anunciado, ya se conoce que el primer refuerzo para el próximo año proviene del extranjero, aunque no ocuparía plaza de extranjeros ¿De quién se trata? Aquí te lo contamos.

Estamos hablando del extremo paraguayo Franco Zanelatto, quien fue adquirido por Alianza Lima a comienzos del 2022 pero fue prestado a Alianza Atlético de Sullana. El delantero cumplió una buena actuación con los ‘churres’ y en el 2023 le toca volver a tienda ‘íntima’.

“ Es una alegría inmensa poder llegar al bicampeón peruano , es una responsabilidad inmensa y un desafío muy grande pero lo tomo de la mejor manera y esperando el año que viene”, manifestó el nacido en Paraguay.

Franco Zanelatto fue presentado como refuerzo de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Esto es una buena noticia para Alianza Lima, no solo porque reciben a un jugador que puede aportar mucho, sino que, además, no ocuparía plaza de extranjeros. Y es que la página oficial de Migraciones confirmó que la nacionalización de Zanelatto está a muy poco de concretarse.

“Muy contento porque lo venía buscando desde hace tiempo. Si bien no nací acá, me siento un peruano más, estoy acá desde los 9 años, tengo mi novia acá, mis amigos peruanos. Estoy esperando la ceremonia final y que me den el DNI”, acotó.

Durante la tarde del último lunes, el atacante de 22 años arribó a la sede de Migraciones para firmar los papeles requeridos y se conoció que próximamente participará en el protocolo de juramentación. Debido a este importante paso, el talentoso exjugador de la San Martín no ocultó su emoción.

El futbolista profesional Franco Zanelatto Téllez acudió a #MigracionesPerú en Breña para firmar su título de nacionalidad, fase final del proceso de naturalización. En los próximos días será citado para participar en la ceremonia de juramentación. pic.twitter.com/fhDgE536BL — Migraciones Perú (@MigracionesPe) November 14, 2022

