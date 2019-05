Alianza Lima: Este fue la profunda crítica de Miguel Ángel Russo al fútbol peruano |VIDEO |FOTOS 

Miguel Ángel Russo , ex entrenador Alianza Lima , ha reflexionado sobre sus días en el fútbol peruano y ha dado una visión critica sobre los 4 meses donde el campeón de la copa Libertadores con Boca Juniors tuvo que sortear muchos problemas en la Liga 1 y que lo tuvieron 10 partido sin ganar y que solo pudo sumar un punto en la Copa Libertadores.



Miguel Ángel Russo se marchó de Alianza Lima por motivos personales, por encima de la crisis de resultados que atravesaba el club. Hoy el entrenador en una entrevista para Diario La Capital,

rompió su silencio.



“Me resulta difícil cambiar estructuras cuando uno tiene una manera de concebir al fútbol. El fútbol peruano necesita transitar por una etapa de mayor profesionalismo, que sé que lo van a conseguir en el tiempo, pero para ello necesitan de todas las partes”, dijo Miguel Ángel Russo como la razón fundamental de su decisión.



Miguel Ángel Russo se despide de sus jugadores en Alianza Lima

Asimismo, revisó como se dieron los instantes previos a su salida de Alianza Lima y la intensión de retenerlo. “Fue rarísimo porque nunca me pasó. Al club lo compró un grupo que me ofertaba el doble del dinero para que me quedara, pero ya había tomado la decisión y quienes me conocen saben que cuando decido no modifico porque fue la conclusión de un análisis exhaustivo”, añadió.