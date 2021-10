Carlos Stein inició el 2020 jugando un partido de Liga 1, sin embargo, un fallo del TAS que le dio la razón a Alianza Lima, terminó relegando al club norteño a segunda división y devolviendo a los íntimos a la máxima categoría.

El TAS encontró irregularidades en el accionar de la FPF al momento de sancionar incumplimientos económicos de Carlos Stein. De esa manera, ordenó la quita de 2 puntos, lo cual terminó condenando a los ‘carlistas’ al descenso.

Siete meses después, con Alianza Lima en la final nacional y con Carlos Stein en el repechaje de ascenso, un nuevo lío jurídico-deportivo enciende las alarmas. El cuadro de Lambayeque presentó un recurso de nulidad del fallo del TAS. ¿Qué implicancias trae esto? Aquí te contamos todos los detalles.

¿A dónde acude Carlos Stein?

El especialista en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares nos explica: “Los árbitros del TAS definen los conflictos emitiendo laudos, los cuales una vez notificados a las partes tiene el mismo valor y efecto que una sentencia ordinaria. El laudo es definitivo, pero tal como ocurre en la justicia ordinaria puede ser apelado ante los órganos jurisdiccionales competentes. En este caso, el Tribunal Federal Suizo”.

Cabe destacar que la apelación persigue la anulación del laudo, nunca su modificación sobre el fondo del asunto. Es decir, no se busca que el TAS cambie de opinión o que el Tribunal Suizo ‘enmiende la plana’ al TAS, sino que se anule el proceso.

¿En qué casos se puede pedir la anulación?

Para lograr la anulación, Carlos Stein tendría que probar que se incurrió en laguna de estas fallas de forma.

A) Que el árbitro único o el conjunto del tribunal hayan sido designados de manera irregular (cuando un tribunal arbitral presenta una falta de independencia o imparcialidad.

B) Que el órgano arbitral se hubiera declarado competente o incompetente de manera inadecuada.

C) Que el tribunal se hubiera expedido sobre puntos no contemplados en la demanda es decir extrapetita o por el contrario no se hubiera pronunciado sobre algún punto clave de la demanda.

D) Que no se hubiera respetado el derecho de igualdad entre las partes o no se hubiera respetado el derecho a ser escuchado.

E) Que la decisión fuera contraria al orden público suizo.

¿Cuál es el sustento de Carlos Stein para pedir la anulación?

Juan De Dios Crespo, abogado de Carlos Stein, al ser consultado sobre esto por Radio Ovación, declinó en dar una respuesta. " No puedo decir en que se basa el recurso porque tendrán que contestar los oponentes, Alianza Lima”, señaló.

¿Están dentro del plazo?

De Sellares aclara: “El plazo de presentación del recurso de nulidad es de 30 días de la recepción de motivación por parte del TAS”.

El fallo se conoció hace varios meses, pero, según el periodista José Valdeiglesias, el club de Lambayeque recibió todos los documentos en septiembre, por lo que sí estaría dentro del plazo.

¿Qué tan posible es que el Tribunal Suizo le dé la razón a Carlos Stein?

Sin conocer los fundamentos del recurso, es difícil analizar esto. Sin embargo, Bee Sellares comenta lo siguiente:

“La estadística nos marca que un porcentaje ínfimo de recursos presentados a laudos del TAS prosperan, ya que en su gran mayoría son rechazados lo que demuestra que es poco probable que un laudo del TAS sea anulado por el TFS”.

¿Alianza Lima podría descender si el Tribunal Suizo le da la razón a Carlos Stein?

Juan De Dios Crespo contestó a Ovación: “Ganar sería un gran éxito, pero como ya han ocurrido todos los hechos, lo que quedaría sería pedir una indemnización económica de Alianza Lima a favor de Carlos Stein”. Es decir, Alianza Lima no iría a segunda división.

