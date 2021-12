Alianza Lima anunció que este viernes 14 de enero presentará oficialmente a su plantel 2022 en una edición más de la Noche Blanquiazul. El partido se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Pese a que aún se desconoce el rival, los hinchas íntimos han recibido con beneplácito esta noticia ya que podrán ser testigos de una presentación de plantel, algo que no pudieron disfrutar en el 2021.

Sin embargo, existe un inconveniente que podría hacer que el plantel aliancista no esté completo en la presentación oficial y aquí te contamos la razón.

Resulta que la Noche Blanquiazul se llevará a cabo el viernes 14 de enero, dos días antes del choque de la selección peruana ante Panamá en un duelo amistoso. Por este motivo, es muy probable que los jugadores que pertenecen a la Bicolor no puedan ver acción en Matute.

Los usuales convocados que pertenecen a Alianza Lima son Jefferson Farfán, Christian Ramos y Ángelo Campos. Por tratarse de un amistoso que servirá para darle rodaje al equipo y utilizar futbolistas del medio local, no se descarta que otros jugadores sean llamados como por ejemplo Oslimg Mora.

No obstante, no se descarta que estos jugadores, pese a que no puedan jugar en la Noche Blanquiazul, igual hagan acto de presencia para recibir el saludo y aplauso del pueblo íntimo.

