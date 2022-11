En Alianza Lima aún no han anunciado fichajes para la temporada 2023, sin embargo, los nombres ya comienzan a sonar en tienda ‘íntima’. Uno de los que más fuerte suena es la del delantero argentino Pablo Vegetti, aquí te contaos un poco más sobre este futbolista.

Apodado ‘El Toro’, ‘El Tanque’ y ‘El Criminal’ , Vegetti es un delantero natural de Santa Fe, Argentina, que tiene 34 años, mide 1.87 m y pesa 82 Kg. Hizo su debut en el año 2012 jugando por Villa Carlos y en su carrera ha pasado por clubes como Gimnasia de La Plata, Colón, Boca Unidos e Instituto.

Pero ha sido su última temporada la que le ha abierto los ojos a la dirigencia blanquiazul. El año 2022 ha sido el último de los 4 que Vegetti ha jugado en Belgrano y ha sido la temporada en que mejor le ha ido. Con 17 goles en 36 partidos se coronó como goleador de la Primera B Nacional, torneo en el que logró el ascenso del cuadro ‘Pirata’.

Más allá de su fortaleza física y buena definición, lo que más resalta de Vegetti es su regularidad ya que los números obtenidos en el 2022 son muy similares a los que tuvo en el 2021 (34 partidos, 16 goles). De hecho, es el quinto máximo goleador histórico de Belgrano con 49 goles en 95 cotejos.

Sus buenos números lo han llevado a ser prioridad en las renovaciones de Belgrano, que jugará la primera división en el 2023. No obstante, el acuerdo se ha venido dilatando, al parecer por asuntos económicos.

“Tengo muchas ganas de quedarme en Belgrano pero no depende de mí lamentablemente. Depende de muchos factores. Ojalá que si me quedo sigan bancando y se me toca ir que también lo entiendan ”, indicó Vegetti hace unos días.

Por su parte, el presidente del club argentino sigue en ascuas. “Le hicimos una oferta a Vegetti y esperamos una respuesta. Entendemos sus tiempos, hay que entender la situación en nuestro país, que no podemos pelear contra un equipo extranjero, pero mi corazonada es se queda”, acotó en Cadena 3.

En ese sentido, el gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, confirmó que tienen a Vegetti como una de las opciones de refuerzo para el 2023.

“Nosotros consultamos por muchos jugadores, dentro de ellos están Fernando Tobio y Pablo Vegetti, pero todavía estamos analizando . No son los únicos jugadores que tenemos en carpeta”, indicó en diálogo con Movistar Deportes.