Alianza Lima busca dar el golpe en el mercado de fichajes 2022. La institución blanquiazul habría emprendido la tarea de fichar a Cristian Benavente para que llegue a préstamo y pueda jugar la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Según informó RPP, Alianza Lima estaría buscando la forma de obtener a préstamo al ‘Chaval’ por 6 meses, con la posibilidad de firmar un contrato que lo vincule por más tiempo al club.





Esto, indudablemente, sería uno de los fichajes con más notoriedad del año, pero no es algo de lo que no se haya hablado en el pasado. De hecho, en una entrevista del 2020 con el Diario AS, el futbolista peruano ya había hecho referencia a Alianza Lima.

Ante la pregunta de “¿Cuál es el primer equipo del fútbol peruano que se te viene a la cabeza?”, el jugador del Pyramids contestó: “Te diría que el primero es Alianza Lima”.

“Alianza Lima tiene en casa, por parte de la familia de mi abuelo, muchos aficionados y por eso es el primero que se me viene a la mente. Eso no quiere decir que sea fan, pero sí el primero que se me viene a la cabeza”, complementó Benavente.

Entonces, la conexión entre Benavente y Alianza Lima existe, por lo menos en materia de afinidad, es tarea de las partes ver la manera de hacer realidad este posible pase. En tanto, el ‘Chaval’ no atraviesa su mejor momento futbolístico ya que no juega hace 10 meses, su último partido fue en la derrota 1-2 del Sporting Charleroi ante el Genk en la liga de Bélgica, siendo esta la última vez que disputó un partido en Primera División.