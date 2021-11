Con miras a hacer una buena Copa Libertadores y, pese a que la final nacional está a solo un par de semanas, en Alianza Lima ya estarían pensando en jugadores del torneo local para reforzar el plantel. El más solicitado sería el volante de Cienciano, Raziel García.

La información parte del programa A Presión Radio. En primera instancia fue Peter Arévalo quien mencionó que Raziel García tiene 90% de posibilidad de jugar la Copa Libertadores.

Este comentario, que fue aprobado por su colega Mauricio Loret de Mola, dejó tan solo 4 opciones: Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario y la Universidad César Vallejo. Sin embargo, los demás miembros de mesa quisieron ir más allá.

Primero fue Carlos ‘Negro’ Galván, quien subió las posibilidades a un 98%, mientras que Gonzalo Núñez fue más atrevido y dijo que “Raziel García está en un 99% en Alianza Lima” .

Raziel García estaría a un paso de firmar por Alianza Lima. Video: A Presión Radio.

Como se recuerda, García, quien aún mantiene contrato con Cienciano, desmintió hace unos días que haya habido comunicación con Alianza Lima.

“No hay nada con Alianza Lima. Nadie se ha comunicado conmigo. Solo Jefferson Farfán sí me lo ha dicho en broma, pero no es nada más que eso. Igual uno no lo descarta, va a jugar Libertadores y Alianza Lima es una vitrina muy grande” mencionó García en la previa de la última fecha de la Liga 1.

Lo cierto es que ha sido un año redondo para mediocampista de ataque: 3 goles y 5 asistencias en 20 partidos con Cienciano en 2021. Su buen desempeño le permitió llegar a la selección peruana y jugar en la Copa América. Cierra el año clasificando a Sudamericana y tuvo ofertas del extranjero en su momento.

Raziel García y su hinchaje por Alianza

Tras finalizar su participación en la Copa América, el volante confesó su deseo de, en algún momento jugar por el equipo íntimo: “Si me tuviese que ir a otro club, me iría a Alianza Lima. No me gusta hablar de ese tema, pero si me iría a Alianza”, indicó en entrevista a ESPN Perú.

Raziel García disputó 82 minutos en la Copa América 2021. (Video: ESPN Perú)