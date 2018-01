Alianza Lima: Esta es la razón por la que el equipo y los administradores están distanciados

No todo es alegría en Alianza Lima. El equipo y el cuerpo técnico están unidos, pero distanciados de los administradores. El plantel hasta ahora no cobra el premio por haber ganado el título nacional y eso incomoda. Les responden que falta una inyección de dinero para empezar a cumplir.



El profesor Pablo Bengoechea y su grupo de trabajo reclaman que cierren las contrataciones (Beto da Silva y Christofer Gonzales) y la respuesta es la misma: que ingrese plata por publicidad y se podrá fichar más refuerzos.



Pero la cosa se ha agravado cuando se enteraron de que hay propuestas comerciales para publicitar su producto en la camiseta de Alianza Lima, pero no las aceptan debido a que los directivos no quieren bajar las pretensiones económicas. Las caras largas seguirán cada vez que los dirigentes se sienten a conversar, aunque para los hinchas y la prensa haya sonrisas y buenas intenciones.